Champions League, l’Inter chiude la pratica Feyenoord: adesso una super sfida ai quarti

Due a zero all’andata, due a uno al ritorno. Quattro gol fatti e uno subito, su rigore piuttosto dubbio. Il resoconto di Inter-Feyenoord lascia spazio a poche interpretazioni e a qualche rimpianto per il Milan che, visto il livello degli olandesi, avrebbe potuto portare qualche punto prezioso in più al ranking italiano regalando altri due derby stagionali. E invece in Champions League continua a esserci solo l’Inter.

I nerazzurri archiviano la pratica Feyenoord con semplicità. all’8′ Thuram si inventa un super gol, per restare in tema, molto simile a uno che fece al Milan in un derby rientrando dal lato corto sinistro dell’area di rigore. Al 42′ pari del Feyenoord con Moder su calcio di rigore assegnato tramite Var, penalty alquanto dubbio. Altrettanto dubbio il rigore che porta al 2-1 dei nerazzurri: Taremi soffia palla a un difensore olandese che allunga la gamba, l’iraniano si lascia andare ma per l’arbitro è comunque penalty. Calhanoglu non sbaglia.

Ai quarti di finale l’Inter incontra il Bayern Monaco che ha superato agilmente il Bayer Leverkusen nel doppio derby teutonico. La mente dei tifosi nerazzurri non può che tornare al 22 maggio 2010: doppietta di Milito in finale, fu Triplete.

Risultati ritorno ottavi Champions League

Martedì 11 marzo

Ore 18:45

Barcellona-Benfica 3-1

Ore 21:00

Inter-Feyenoord 2-1

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 0-2

Liverpool-PSG 0-1 (1-5 dopo calci di rigore)

Mercoledì 12 marzo

Ore 18:45

Lille-Borussia Dortmund

Ore 21:00

Arsenal-PSV

Aston Villa-Club Brugge

Atletico Madrid-Real Madrid

Tabellone quarti Champions League

PSG / Aston Villa-Club Brugge

Real Madrid-Atletico Madrid /Arsenal-PSV

Barcellona-Borussia Dortmund/Lille

Bayern Monaco-Inter

