Riqualificazione SS 106 Jonica, Fillea Cgil Calabria augura buon lavoro a Francesco Caporaso

La FILLEA CGIL Calabria, a nome del suo segretario generale, Simone Celebre, esprime le più sentite congratulazioni e un caloroso augurio di buon lavoro a Francesco Caporaso, recentemente nominato Commissario Straordinario per la riqualificazione della Strada Statale 106 Jonica (tra cui i lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei tratti Sibari – Coserie e Crotone Catanzaro) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Siamo lieti di vedere riconosciute le competenze e la serietà di Francesco Caporaso, che come Fillea abbiamo già avuto modo di apprezzare nella realizzazione della Trasversale delle Serre. La sua esperienza e dedizione sono garanzia di un approccio efficace e mirato per affrontare le sfide legate a questo importante progetto infrastrutturale, che rappresenta un passo fondamentale per il nostro territorio.

In un momento cruciale come questo, auspichiamo una rapida accelerazione delle procedure burocratiche affinché si possano aprire al più presto i cantieri. È di vitale importanza per i calabresi avere a disposizione una strada moderna e sicura, capace di garantire non solo la mobilità, ma anche lo sviluppo economico e sociale della Calabria.

La FILLEA CGIL Calabria si dichiara pronta a collaborare e a sostenere ogni iniziativa volta a migliorare le infrastrutture della nostra Regione, con l’obiettivo di garantire un futuro migliore per tutti i cittadini. In conclusione un forte invito a lavorare insieme, affinché questi progetti possano diventare una realtà tangibile e contribuire al progresso della Calabria.

