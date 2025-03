A Catanzaro il Premio di poesia “Pace in terra” | INFO

StrettoWeb

Il Giubileo del 2025 è il venticinquesimo della Storia della Chiesa. Per ricordare ai posteri questo nuovo evento religioso – dopo aver pubblicato nell’anno 2000 il volume “I Giubilei nella Storia della Chiesa”, del prof. Pietro Emidio Commodaro (Sacerdote del clero di Squillace e Professore di Storia della Chiesa nel Pontificio Seminario Regionale “San Pio X” di Catanzaro), l’Accademia dei Bronzi di Catanzaro e l’associazione culturale “La Ritornanza” di Petrizzi – per festeggiare ora questo nuovo appuntamento religioso, hanno inteso promuovere il premio “Pace in Terra”, prendendo spunto dall’Enciclica “Pacem in Terris” dell’11 aprile 1963 di Papa Giovanni XXIII.

“Oggi, più che mai, – ha dichiarato il presidente Vincenzo Ursini – gli uomini di “buona volontà”, per fortuna ancora tanti e, tra questi, molti poeti, avvertono l’esigenza di diffondere autentici messaggi di pace perché numerose guerre continuano a distruggere interi territori, mettendo a rischio la sopravvivenza della stessa umanità. Il premio “Pace in Terra” si pone quindi l’obiettivo di dare “voce” ai tanti autori che scrivono di diritti e uguaglianza sociale e che invitano costantemente a percorrere strade di fratellanza e di pace”.

Al premio possono partecipare, gratuitamente, autori maggiorenni, anche stranieri, inviando via mail, da 1 a 3 poesie inedite, in lingua italiana e a tema libero, ciascuna delle quali non dovrà superare i 25 versi. (Per “inedite” vanno intese poesie mai pubblicate in forma cartacea – libri / giornali – o sui social). Alle poesie, da inviare in un unico file di testo (possibilmente in Word, carattere Times New Roman, corpo 12), dovranno essere allegate: cedola di adesione e una foto recente del partecipante.

Le adesioni dovranno essere trasmesse entro le ore 24 del 31 marzo 2025 alla mail: premioaccademiabronzi@gmail.com. In ogni caso è consigliabile scaricare il regolamento dal sito dell’Accademia dei Bronzi (link: https://www.accademiadeibronzi.com/Premio-Pace-in-Terra%202025.asp).

I primi tre classificati saranno premiati con targa di argento, mentre altri premi consistenti in targhe d’Onore e artistiche Medaglie saranno assegnati ad altri 50 poeti finalisti.

Le poesie che supereranno la prima selezione dovranno rimanere inedite sino alla data della premiazione. Dopo tale selezione, effettuata direttamente dall’Accademia dei Bronzi e il cui esito sarà trasmesso di volta in volta a ciascun partecipante, tutte le poesie escluse saranno libere dal suddetto vincolo.

La premiazione si terrà nell’estate del 2025. Giorno e luogo saranno resi noti con congruo anticipo. L’esito della giuria (i cui nomi saranno resi noti durante la premiazione), sarà definitivo e inappellabile.

