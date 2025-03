Catanzaro: insediato il nuovo Procuratore aggiunto

StrettoWeb

Si é insediato il nuovo Procuratore della Repubblica aggiunto di Catanzaro, Vincenzo Luberto. Nato a Cosenza, 59 anni, Luberto, nominato all’unanimità dal Plenum del Csm nello scorso mese di gennaio, era già stato Procuratore aggiunto a Catanzaro dal 2015 al 2020 prima di trasferirsi come giudice civile a Potenza, dove é rimasto fino al 2023, e poi a Reggio Calabria come sostituto procuratore generale. L’insediamento di Luberto si é svolto davanti al Tribunale, presieduto da Francesco Garofalo e riunito in udienza pubblica, presenti il Procuratore della Repubblica, Salvatore Curcio, il Procuratore generale, Giuseppe Lucantonio, e la presidente della Corte d’appello, Concetta Epifanio.

“Non è il tempo dei proclami – ha detto Luberto, prendendo brevemente la parola nel corso della cerimonia – ma di iniziare concretamente a lavorare sin da subito. Non posso che assicurare da parte mia impegno e dedizione”. “Ben tornato a Vincenzo Luberto. Sono certo – ha detto il procuratore Curcio – che con la sua esperienza e le sue capacità non potrà che fare bene nell’esercizio della funzioni in cui oggi è stato immesso. Luberto, d’altronde, ha fatto già parte della Procura di Catanzaro, lavorando nella Direzione distrettuale antimafia, e potrà mettere a disposizione dei colleghi il suo non indifferente bagaglio di esperienza”.

Vincenzo Luberto si affianca agli altri due procuratori aggiunti in servizio attualmente a Catanzaro, Giulia Pantano e Giancarlo Novelli, mentre l’altro procuratore aggiunto in forza all’ufficio, Vincenzo Capomolla, assumerà a breve le funzioni di Procuratore della Repubblica di Cosenza.

