Catanzaro, il 5 marzo la consegna dei diplomi del corso “Familiar-mente, il valore della cura”

Mercoledì 5 marzo 2025, alle ore 11:00, presso le Sale Blu e Turchese della Cittadella Regionale “Jole Santelli”, si terrà la cerimonia di consegna dei diplomi del corso di formazione per Assistenti Familiari, realizzato nell’ambito del progetto “Familiar-mente, il valore della cura“. Il corso, promosso da AISLA e finanziato da Regione Calabria, rappresenta un modello virtuoso di Partecipazione Pubblico-Privata (P.P.P.), attuato secondo i principi dell’art. 55 del Codice del Terzo Settore.

Questa iniziativa incarna la collaborazione tra istituzioni e Terzo Settore per rispondere in modo efficace ai bisogni delle persone con SLA e di coloro che vivono condizioni di non autosufficienza, garantendo loro un’assistenza qualificata e umanamente attenta.

In questa giornata, l’evento assume un significato ancora più profondo: sottolineare l’importanza di una rete di cura che unisca competenze, responsabilità e sensibilità per migliorare concretamente la qualità della vita delle persone più fragili e delle loro famiglie.

Con la moderazione di Mario Gatto, funzionario Regione Calabria, interverranno:

Caterina Capponi – Assessore Politiche Sociali Regione Calabria

Francesca Genovese – Presidente AISLA Reggio Calabria

Saveria Cristiano e Cosimo Cuomo – Dirigenti UOA Dipartimento Salute e Welfare Regione Calabria

Daniela Nocera e Anna Mancuso – Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali (LFPS) Regione Calabria

Amelia Conte – Neurologo, Centro Clinico NeMO Roma – Policlinico Gemelli

Stefania Bastianello – Direttore Tecnico AISLA

Alle 13:30 seguirà un light lunch.

