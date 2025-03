Carnevale a Messina: oggi e domani ultimi appuntamenti promossi dall’Amministrazione comunale

StrettoWeb

Si concludono oggi e domani i festeggiamenti per il Carnevale 2025, promossi dall’Amministrazione comunale di Messina. Il programma di eventi carnevaleschi, nelle piazze e nelle vie del centro città, dei villaggi , prevede sfilate, concorsi di mascherine, degustazioni, spettacoli di animazione, musica e balli. Ecco il calendario degli ultimi appuntamenti del Carnevale 2025.

Lunedì 3 marzo (oggi)

Ore 17 Sacrario di Cristo Re: La Maschera cinquecentesca messinese della “Tubbajana”, a cura di Alessandro Fumia e Daniele Ferrara, in collaborazione con l’Associazione Roccaguelfonia Cristo Re. Rievocazione storica sull’antica tradizione della Tubbajana.

Martedì 4 marzo (domani)

Dalle ore 8.15 “Eco-maschera 2025” Percorso: Palacultura Antonello – viale Boccetta – corso Garibaldi – piazza Duomo (sosta) – corso Cavour – via Antonio Martino – via Nicola Fabrizi – via Mariano Giurba – arrivo nel cortile del plesso scolastico centrale e premiazione delle mascherine più originali e divertenti, a cura dell’Istituto comprensivo statale Cannizzaro-Galatti;

Ore 10 – piazza Unione Europea e foyer del Municipio – “Mascheriamo l’Arte”. sfilata di capolavori, a cura dell’Istituto comprensivo Pascoli Crispi;

Ore 17 Sfilata di gruppi in maschera. Percorso: piazza Duomo – via I Settembre – viale San Martino basso – piazza Cairoli;

Ore 20.30 piazza Cairoli – La Città che Danza: Animazione con balli di gruppo – Caraibici – Sudamericani.

Sfilate ed eventi in maschera nei villaggi e nei quartieri proposti da parrocchie e associazioni.

Lunedì 3 marzo (oggi)

LARDERIA

Ore 18 – 22.30 Carnival Village Sfilata in maschera (Contrada Bonfiglio, Larderia Superiore – piazza Principale – piazza Chiesa, Larderia Inferiore).

Martedì 4 marzo (domani)

MILI SAN PIETRO

Ore 16.30 Sfilata dei gruppi mascherati della Vallata di Mili.

