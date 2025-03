Capitale della Cultura, una lettrice delusa: “Reggio condannata a morte dalla politica, abbiamo perso tutti”

StrettoWeb

Una lettrice delusa, cittadina reggina, ha inviato una sua riflessione a StrettoWeb relativamente alla mancata nomina di Reggio Calabria a Capitale della Cultura. “Ci sono giorni che dovrebbero essere ricordati. Ce ne sono tanti da ricordare per ciò che hanno lasciato di buono in questa città. E per quanto possano far venire dolori di pancia a chi è di sinistra, buona parte di quel buono lo ha creato Giuseppe Scopelliti, Sindaco di Reggio Calabria e Governatore della Calabria. Credo ormai di averci fatto l’abitudine alle ordinarie illusioni e delusioni di questa truppa comunale che giornalmente ci fa scadere nel ridicolo, nel tragicomico, sempre sulle spalle dei cittadini. E quando mi capita di leggere i commenti su Facebook di chi ringrazia l’attuale sindaco per non spendere come avevo fatto in precedenza Peppe Scopelliti, allora ringrazio Dio per aver evitato che Reggio Calabria diventasse capitale della cultura”, si legge.

“Perché, vedete: il progetto presentato per la candidatura lo possiamo paragonare a una mamma di famiglia che per sfamare la sua famiglia deve fare la spesa. Per fare la spesa servono due cose: i piccioli e la lista delle cose da acquistare. Credo che nessuna delle nostre mamme abbia mai pensato di fare spesa senza soldi. Eppure Falcomatà e l’armata Brancaleone sono riusciti a far credere ai tanti allocchi che questo si poteva fare. Risultato? Al di là dei confini del comune di Reggio Calabria, per fortuna c’è gente intelligente, gente preparata, c’è gente che al fumo negli occhi non vi crede. A persone qualificate che non si sono lasciate incantare dal divo di Holliwood vestito bene e con la fascia tricolore ad adornarlo come un carretto siciliano bardato a festa pronto per la sfilata”.

“Ennesimo teatrino dell’assurdo”

“Per questo ennesimo teatrino dell’assurdo, cari concittadini che amate Falcomatà, sappiate che a perdere ci abbiamo perso tutti. Anche voi. Ci hanno perso i negozianti, gli alberghi, gli autobus, i taxisti, le strutture in via marina e via discorrendo. Ci hanno perso i nostri figli che continuano ad emigrare e a rendere terra arida la nostra amata Reggio. Ma del resto a loro cosa importa: i lauti compensi a fine mese arrivano, sia se Reggio diventa capitale o se continua ad essere un immondo immondezzaio. E il poeta ripete: ‘Riggiu riggiu eu ti vardu e cchiu’ m’affriggiu…’. O ancora meglio il sommo poeta: ‘Lasciare ogni speranza voi che entrate…’. Oggi su questa città è stata deposta la lapide che ne dichiara la fine. A imperitura memoria di una città che si è spenta per colpa di chi non l’ha mai amata veramente. La politica che per 10 anni l’ha condannata a morte“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.