Capitale della Cultura 2027: Reggio Calabria in corsa con il progetto ‘Cuore del Mediterraneo’

“Tra pochi giorni sapremo quale Città sarà Capitale della Cultura per l’anno 2027. La Città Metropolitana sostiene la candidatura di Reggio Calabria che, con il progetto “Cuore del Mediteraneo”, ha proposto un’idea di valorizzazione e sviluppo che si fonda su innovazione, accoglienza e fruizione, sostenibilità. L’adesione corale della comunità metropolitana, delle sue associazioni e delle Istituzioni ha rappresentato in questo cammino il nostro punto di forza”. Lo afferma in una nota il Consigliere Delegato al Turismo, Avv. Giuseppe Ranuccio.

“Nei momenti più difficili della nostra storia, la capacità di stare insieme ha fatto la differenza e ci ha aiutato non solo a rialzare la testa ma anche a costruire una narrazione nuova e diversa, fondata sui tanti messaggi positivi che la nostra terra può dare. La nostra storia ed il nostro patrimonio culturale, nell’ambito di una visione finalmente chiara sullo sviluppo del territorio, sono sotto gli occhi di tutti”.

“Il riconoscimento consentirebbe di valorizzare e promuovere l’esistente a livello nazionale e internazionale come luogo di eccellenza per la cultura. Non meno importanti sarebbero le ricadute sullo sviluppo dell’economia locale e sulla crescita sociale dell’intera Area Metropolitana, con un occhio vigile alle risorse naturalistiche ed al rispetto dell’ambiente. Reggio Calabria può farcela, noi possiamo farcela”.

