Campionato Sprint Interprovinciale: i vincitori della 1ª tappa | FOTO

Inizio scoppiettante per il Campionato Sprint Interprovinciale 2025 al Kartodromo di Messina, che ha fatto da teatro al primo dei quattro appuntamenti in collaborazione con il circuito di Ispica. Sold-out in termini di partecipanti, adrenalina alle stelle e uno straordinario spettacolo per il pubblico che ha assistito all’evento organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Tra sfide mozzafiato e colpi di scena a ripetizione, la vittoria nella F1 è andata, rispettivamente, a Sara La Fauci in Gara1 e Antonio Minutoli in Gara2. Federico Miduri ha centrato l’en plein in F2, mentre Antonio Napoli e Christian De Salvo si sono aggiudicati le prove relative alla categoria F3.

Dopo il briefing e il sorteggio kart si è entrati nel vivo con il format Sprint. Ventisei piloti a darsi battaglia nella batteria F1-F2. Pole position conquistata da Antonio Minutoli (37.609) precedendo di un soffio Sara La Fauci (37.624) in una qualifica all’ultimo respiro. Alla partenza Minutoli tiene il comando, ottimo lo spunto di Mirko Chiarenza che si porta secondo. Bartolotta è terzo, Tappa e Barbaro inseguono, mentre La Fauci perde parecchio terreno. Cresce quindi il vantaggio di Minutoli su Chiarenza, con Barbaro alle loro spalle. Recupera Anello che scala posizioni, raggiungendo la sesta piazza. Miduri saldamente in testa nella F2, seguito da Fichera.

Al momento dell’ingresso al pit stop Minutoli conduce su Barbaro e M. Chiarenza. Completata per tutti la sosta obbligatoria col cambio kart inizia il rush finale. La Fauci, in gran spolvero, confeziona la rimonta e diventa terza, ma non si accontenta e balza seconda, a 7” da Minutoli. L’epilogo è clamoroso. Proprio sul più bello, all’ultimo giro, un problema tecnico costringe uno sfortunatissimo Minutoli a fermarsi, privandolo di una vittoria che pareva ormai acquisita. Sara La Fauci ne approfitta e taglia così per prima il traguardo alla bandiera a scacchi, ottenendo un incredibile successo. Mario Barbaro secondo, staccato di 0.535, autore del best lap in 37.534. Mirko Chiarenza terzo classificato a 4.002.

Quarto Riccardo Bartolotta, poi Cristiano Chiarenza, Fabrizio Anello, Andrea Russo, Massimiliano D’Angelo, Lorenzo Tappa e Riccardo Irrera. Per la F2 l’affermazione di un bravissimo Federico Miduri. Vincenzo Pino si guadagna il secondo posto, terzo Antonino Fichera. A seguire, Alice Di Bella, Daniele Latteri, Giuseppe Scardina, Federico Scimone e Vincenzo Campo.

Nelle qualifiche di Gara2 è di nuovo Antonio Minutoli ad imporsi in 37.699, prevalendo nel duello per la pole su Sara La Fauci, che al via riesce però ad operare il sorpasso. La lotta si infiamma, Minutoli torna al comando. Tappa è secondo, terzo C. Chiarenza, scivola quarta La Fauci. Scimone leader in F2, insegue Pino. Minutoli detta il ritmo e al diciannovesimo giro guida su C. Chiarenza e Tappa. La pit lane si affolla, ma alla ripresa la situazione è invariata in F1, con le gerarchie che appaiono consolidate, mentre Miduri si riprende la testa in F2, dovendosi comunque guardare da Pino. Il finale non riserva questa volta particolari sussulti.

All’arrivo dei 36 giri, da protagonista assoluto, Antonio Minutoli può finalmente celebrare l’agognata vittoria che era sfuggita con tanti rimpianti in Gara1. Piazza d’onore per Cristiano Chiarenza, dietro di 6.083, terzo Lorenzo Tappa a 6.582. Sara La Fauci (miglior tempo 37.542) quarta, poi Mario Barbaro, Giuseppe Greco, Riccardo Bartolotta, Alessandro Maggio, Fabrizio Anello e Salvatore Pisano. In F2 sugli scudi ancora Federico Miduri che firma una splendida doppietta. Sul podio pure Vincenzo Pino e Federico Scimone. Dopo di loro, Antonino Fichera, Daniele Latteri, Giuseppe Scardina, Alice Di Bella e Alessandro Latteri.

Nella F3, con 23 piloti partecipanti, le qualifiche di Gara1 si concludono con la pole position di Antonino Malvaso in 37.929, di poco più veloce rispetto a Samuel Cerrito (37.943). Nei primi giri Cerrito riesce a balzare in testa, ma deve poi fare i conti con l’agguerrito Smeriglio, mentre Malvaso scivola dietro. Dopo la sosta è di nuovo lotta tra Cerrito e Smeriglio, con De Salvo terzo incomodo. Smeriglio perde ad un certo punto terreno e Cerrito può involarsi.

Risale prepotentemente Napoli, inserendosi per la zona podio. Cerrito giunge davanti a tutti alla bandiera a scacchi, ma finisce suo malgrado terzo, complice una penalità di 5” inflitta dalla direzione gara. Trionfa così Antonio Napoli che proprio al fotofinish aveva superato Andrea Brusca (gap di 0.135). Dal quarto posto in giù Alessio Smeriglio (best lap 38.023), Christian De Salvo, Gaetano Vecchio, Aurora Costa, Antonino Malvaso, Alessandro Scolaro e Antonino Cucuzza.

Emozioni anche in Gara2. Pole stabilita da Christian De Salvo in 38.104. Partenza regolare, con De Salvo che conserva il margine su Napoli e Cardile, poi la rimonta di Brusca fino alla terza piazza. Dopo il pit De Salvo conduce nei confronti di Napoli e Smeriglio, con quest’ultimo successivamente sopravanzato da Cerrito. La fase conclusiva non porta ad ulteriori stravolgimenti. Prestazione perfetta di Christian De Salvo, il quale conquista una bella vittoria davanti a Antonio Napoli, a 1.251, con Samuel Cerrito terzo a 1.751. Andrea Cardile quarto, seguito da Alessio Smeriglio, Aurora Costa, Andrea Brusca, Stefan Cazacu, Gaetano Vecchio e Alessandro Scolaro, penalizzato di 5”, suo il best lap in 37.960.

In chiusura dell’evento sono stati premiati i primi tre classificati di ogni categoria e gli autori di “best lap” assoluto della manifestazione e pole position. Il punteggio finale della prova, per il Campionato Sprint Interprovinciale, è stato dato dalla somma di Gara1 e Gara2. Sara La Fauci (1816) in F1, Federico Miduri (2022) in F2 e Antonio Napoli (1997) in F3 in vetta. Per il Campionato Sprint interno, che tiene conto dei punti incamerati esclusivamente sul circuito di Messina, l’attribuzione è stata calcolata al 100%. Il 26 aprile ad Ispica il prossimo appuntamento valido per il Campionato Sprint Interprovinciale 2025.

