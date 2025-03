Call for Artists “Ri-generazioni Civiche” a Messina, ecco fino a quando è possibile partecipare alla campagna sui diritti europei

StrettoWeb

Declinare nel linguaggio universale dell’arte i diritti della Carta dell’Unione Europea, ciò che li tutela e ciò che li minaccia, e diffonderli “a portata di sguardo” è l’obiettivo della Call for artists “Ri-generazioni Civiche”. L’iniziativa, promossa dal Centro Servizi per il volontariato di Messina e dalla Libera Università dell’Educare, con il sostegno dell’Assessorato comunale alle Politiche giovanili, della Città metropolitana, del Centro di documentazione europea dell’Università degli Studi di Messina e di The Messineser, è una call aperta a tutti: dagli artisti agli studenti, da soli o in gruppo. Tutti coloro che vivono, studiano o lavorano nella provincia di Messina, potranno proporre entro il 6 aprile progetti di poster-art da affiggere nei luoghi di socializzazione formale e informale della provincia.

La Call è l’ultima fase dell’omonimo programma di ricerca, accompagnamento e comunicazione “Ri-generazioni Civiche”, avviato a gennaio 2024 dal CESV e dalla LUdE per promuovere tra gli under 30 i diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il programma è finanziato da ActionAid International Italia ETS e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto “The CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment” cofinanziato dall’Unione Europea.

Le parole di Cannata

“I giovani, a cominciare dalla Consulta giovanile, dalle associazioni, dai tanti ragazzi e ragazze che “Ri-generazioni Civiche” e il Comune hanno incontrato in questi mesi – ha dichiarato l’assessore alle Politiche giovanili Liana Cannata nel corso dell’odierna conferenza stampa di presentazione – vogliono fare la differenza, agire per un futuro migliore. I quattro temi al centro della Call for artists lanciano ponti verso un futuro sostenibile, non solo sotto il profilo ambientale ma anche economico, sociale, politico. E l’arte, la potenza delle immagini, consentirà di portare queste riflessioni anche a chi ancora non è stato contagiato dall’impegno civico e si sente emarginato dalla vita cittadina”.

Le parole dei promotori

“Nell’ultimo anno – hanno sottolineato i promotori di “Ri-generazioni Civiche”, Rosario Ceraolo e Carmelo Schepisi per il CESV e Salvatore Rizzo per la LUdE – ci siamo confrontati con più di 300 ragazzi e ragazze del messinese. Cittadinanza, pace, lavoro, pianeta sono risultate le parole chiave ricorrenti delle loro riflessioni. Un territorio che non sa ascoltare e valorizzare i giovani non può crescere, per questo abbiamo scelto di porre questi temi al centro della Call for artists, per veicolarli attraverso l’arte”.

“Oggi più che mai i diritti fondamentali dell’Unione Europea sono minacciati da più parti – sottolinea Anna Pitrone, responsabile scientifico del Centro di documentazione europea dell’Università di Messina, – perciò è indispensabile che siano in primis i cittadini a tutelarli, parlando di Europa fuori dalle aule universitarie, tra la gente”.

Tutte le specifiche della Call for Artists

La Call è aperta a tutti coloro che vivono, studiano o lavorano nella provincia di Messina che vorranno proporre progetti di poster-art da affiggere nello spazio pubblico. La partecipazione è gratuita e potrà avvenire singolarmente o in gruppo. La Call si articola in due sezioni: under 30; over 30.

Ciascuna candidata o collettivo può partecipare proponendo un’opera per ciascuno dei temi cittadinanza, pace, lavoro, pianeta, così come declinati dettagliatamente nel testo completo della Call, consultabile al link https://cesvmessina.org/le-notizie-del-cesv/call-for-artists-ri-generazioni-civiche .

Le opere possono essere realizzate con le seguenti tecniche: testo, grafica vettoriale, illustrazione, fotografia, collage digitale o manuale. Tutto dovrà essere digitalizzato e impaginato nel formato 70 x 100 cm esclusivamente attraverso il template ufficiale.

Le opere vanno inviate tramite email a info@cesvmessina.org. Ogni invio va corredato da una scheda biografica sintetica dell’autore o dell’autrice o del collettivo.

I progetti selezionati da una commissione valutatrice composta dai referenti degli enti che promuovono la call, da esperti e da una rappresentanza di ragazze e ragazzi coinvolti nelle assemblee pubbliche e nei laboratori di progetto, verranno esposti in luoghi pubblici dell’area della Città metropolitana di Messina, a partire dal 9 maggio 2025, in occasione dell’evento pubblico dedicato alla Giornata dell’Unione Europea presso il Comune di Messina. In questa occasione sarà anche allestita una mostra con le migliori opere ricevute. La mostra sarà allestita anche in occasione di giornate dedicate dagli enti promotori ai temi della Call e durante la prossima edizione di EsserCi festival, l’evento di promozione del volontariato che nel 2025 giunge alla sua terza edizione. I progetti selezionati saranno valorizzati anche dalla rivista The Messineser.

Il progetto THE CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment”, cofinanziato dall’Unione Europea e promosso da Fondazione Realizza il Cambiamento e ActionAid International Italia E.T.S., mira a promuovere, proteggere e far rispettare i Diritti e i Valori dell’Unione Europea con un approccio fondato sulla partecipazione dei/delle portatori/trici di diritti e sull’empowerment degli/delle stessi/stesse nel rivendicare i propri diritti. Il progetto coinvolge 70 realtà attive in tutta Italia, creando così una rete del cambiamento in grado di ascoltare e rispondere ai bisogni specifici e concreti di ogni territorio e comunità.

