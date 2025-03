Calabria, alla scoperta dei “Sentieri Dimenticati”: domenica escursione tra natura e storia a Mammicomito

StrettoWeb

Domenica 23 marzo 2025, gli amanti della natura e del trekking avranno l’opportunità di percorrere “A scaletta di Mammicomito“, un affascinante itinerario escursionistico inserito nel programma “I Sentieri Dimenticati“. Il percorso, immerso in un territorio suggestivo e ricco di storia, condurrà i partecipanti attraverso colline panoramiche, antiche mulattiere e formazioni geologiche uniche, regalando scorci spettacolari sia sul mare Ionio che sulle montagne circostanti. Tra paesaggi carsici, terrazzamenti un tempo coltivati e affioramenti rocciosi di grande valore geologico, l’escursione offrirà un’esperienza coinvolgente tra natura selvaggia e memoria del passato.

I Sentieri dimenticati

Domenica 23 marzo

‘A scaletta di Mammicomito

Raduno: Ore 09:30 alla rotonda, sulla S.S. 106, a Caulonia Marina

Partenza Escursione: Ore 10:30 (Da C/da Pietra di Placanica)

Come arrivare: Dal punto di raduno prendere la strada che va verso Placanica e dopo averne attraversato il centro abitato, dopo circa 8 Km, si arriva in C/da Pietra da dove avrà inizio l’escursione.

Un territorio straordinario, che provoca emozioni continue per i suoi ambienti diversificati. Un ambiente diversificato su una bellissima collina con lo sguardo su panorami mozzafiato e paesaggi incantevoli sia verso il mare sia verso la montagna. Il paesaggio tipicamente carsico con depositi argillosi in continua erosione che emanano un forte odore di origano. Ampi pianori a terrazzamenti dove fino agli anni settanta si coltivava, con grande impegno e sacrificio, il grano Jermano, sembra impossibile che su questa grande pietraia qualcuno abbia potuto realizzare prodotti per vivere, seppure pagando un alto prezzo di duro lavoro anche solo per la sistemazione.

Descrizione del sentiero: L’escursione, è quasi interamente effettuata “fuori sentiero” e comunque su sentieri e mulattiere non segnalati, a causa della difficoltà ed anche asperità del terreno, ed a tratti per la fitta vegetazione. Superato il Monte Mammicomito che si erge sulla destra del percorso, qualche tratto in lieve discesa fino a giungere ai Piani di Rufo, è facilmente percorribile e prevalentemente in piano; anche il sentiero è facilmente individuabile seguendo la traccia del passaggio degli animali. Tutta l’area è caratterizzata dalla presenza di splendide rocce metamorfiche e carbonatiche di età paleozoica e mesozoica.

Dopo 20 minuti ci troviamo sulla strada asfaltata che porta al Santuario di Monte Stella. Da qui prendiamo la strada che ci porta a Pietra, dopo una breve discesa lungo la sterrata, alcuni tratti in pietra calcarea e in altri tratti in terra battuta. Proseguendo nel cammino si procede su un antico lastricato in pietra e volgendo lo sguardo verso l’alto si possono ammirare i crinali del monte Mammicomito e le acuminate sporgenze calcaree, che in alcuni tratti hanno l’aspetto di lapidi conficcate nella montagna.

Emerge su tutte Pietra Perciata, un grosso masso con un buco al centro come una porta che apre verso valle. Guardando a valle, se le condizioni atmosferiche lo permetteranno, si potranno vedere il mare Ionio, gli abitati di Monasterace Marina e Superiore e il letto dello Stilaro.

Dopo circa 1 km siamo alle Case Provenzano, piccola sosta per gustare un particolare formaggio Caprino del territorio di Mammicomito.

Lasciando alle spalle questa bella Fattoria ci immettiamo sul sentiero. Lungo il percorso, spesso si incontrano cespugli di lentisco, tipico arbusto della macchia mediterranea, arrivati ai piani Lacchi una breve deviazione in lieve salita per prendere il sentiero che ci porta alla bella scalinata, scavata nella roccia che si affaccia sul Borgo di Pietra.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.