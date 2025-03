Calabria, maxi incendio in un’azienda di rifiuti: vigili del fuoco al lavoro da ieri

StrettoWeb

Prosegue ininterrottamente dal tardo pomeriggio di ieri l’opera dei vigili del fuoco per l’incendio divampato nel piazzale esterno di una ditta operante nel settore dello smaltimento di rifiuti solidi urbani, in particolare plastica, in località Mortilla, nel comune di Gizzeria. Attualmente le squadre sono impegnate in operazioni di raffreddamento del materiale plastico con successivo smassamento ed estinzione di focolai ancora attivi.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte, con otto automezzi, per avere ragione delle fiamme. Un lavoro proseguito ininterrottamente e ancora in corso. Nell’incendio non si sono registrati danni a persone. Sono in corso accertamenti per stabilire l’origine del rogo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

