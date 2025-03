“Reggio Calabria come Bologna”, Bilancio Intergenerazionale ed equità fra giovani: l’ordine del giorno del gruppo R.E.D.

StrettoWeb

È stato depositato all’attenzione del Presidente del Consiglio e della Commissione Bilancio un ordine del giorno a firma del Gruppo Consiliare RED composto dal capogruppo Filippo Burrone, dal Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace e dall’Avv. Antonino Castorina. L’obiettivo è quello di invitare il Sindaco e la Giunta a istituire il Bilancio Intergenerazionale.“Il testo, ripreso dal lavoro già avviato a Bologna dalla collega G. De Giacomi – spiega il consigliere Castorina – vuole aprire una riflessione proprio mentre si discute dell’approvazione del Bilancio. È fondamentale realizzare progetti che coinvolgano attivamente i giovani in un processo di validazione, miglioramento e valorizzazione dello strumento di Valutazione degli Impatti Generazionali”.

Il percorso proposto dal Gruppo RED, già attivo ed operativo in città come Parma e Milano, si inserisce nella logica di una programmazione orientata all’equità tra generazioni. “seguiamo un percorso già sollecitato da ANCI – concludono i consiglieri – che consentirebbe al nostro Comune e, in futuro, anche alla Città Metropolitana di essere tra i capofila del Sud nell’adozione di misure concrete e tangibili a favore delle nuove generazioni”.

