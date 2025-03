Akademia Sant’Anna ko al tie-break contro Busto Arsizio

StrettoWeb

Ancora una sconfitta al tie-break per l’Akademia Sant’Anna. Già certe della qualificazione ai Playoff in virtù del successo ottenuto a Cremona, le SuperGirls di coach Bonafede non riescono a violare il taraflex del “PalaBorsani” di Castellanza, cedendo al tie-break contro la Futura Giovani Busto Arsizio (3-2: 24-26, 25-18, 23-25, 25-20, 15-11). Pur mantenendo la posizione in classifica, le messinesi si vedono rosicchiare un punticino proprio dalle Cocche di Beltrami, ora a tre lunghezze di distanza. Per blindare il terzo posto, la posizione più favorevole in vista delle semifinali Play-Off, ormai quasi certamente con la stessa Futura, servirà amministrare il vantaggio attuale in classifica nelle ultime due gare in casa contro Padova e Trento.

Partenza sopita di Messina, un po’ ingenua su qualche palla, ma che con cinismo va a ricucire un gap mai troppo ampio e ad aggiudicarsi il set inaugurale per 24-26. Nel secondo, le siciliane cominciano allo stesso modo, commettendo errori che consentono alle oltre rete di incrementare un vantaggio crescente, non più recuperabile nemmeno dopo un tentativo di rimonta (25-18). La terza frazione assiste a un’inversione dei ruoli: le ospiti scattano in avanti, ma la Futura resta in scia e, quando appare spacciata, rientra in gioco. Nonostante ciò, impatta contro un’Olivotto in forma smagliante. A vanificare definitivamente gli sforzi è Diop, che chiude il discorso sul 23-25.

Come prevedibile, il quarto parziale è combattuto: Akademia Sant’Anna ribalta il ritardo accumulato, ma le Cocche hanno maggiore brio, creano difficoltà alle avversarie nella finalizzazione e conducono le ostilità fino al tie-break, sfruttando anche alcune disattenzioni delle messinesi (25-20).

Nel set decisivo, Busto Arsizio domina in apertura, ma la squadra di coach Bonafede prende le contromisure e, nel momento in cui sembra alle corde, riesce a riavvicinarsi. Tuttavia, cala fisicamente nella fase topica, e Zanette archivia la pratica sul 15-11.

MVP e Top Spiker del match, Alyssa Enneking (Futura) con 29 punti (26 in attacco con una percentuale del 40%, 2 muri, 1 ace). Top Blocker, Sofia Rebora (Futura) e Rossella Olivotto (Akademia) con 5 muri vincenti. Top Receiver, Giorgia Caforio (Akademia) con il 74 % di positività su 31 ricezioni.

Il prossimo turno in casa con la Nuvolì Altafratte Padova

Akademia tornerà in campo nel turno infrasettimanale di mercoledì 26 marzo – ore 20.30 – nel confronto del “PalaRescifina” di Messina con la Nuvolì Altafratte Padova. La Pool si chiuderà, poi, sabato 29 marzo – sempre alle ore 20.30 e sempre al “PalaRescifina”, questa volta con la Itas Trentino.

Le dichiarazioni post-partita

Coach Fabio Bonafede: “Busto e Messina hanno dato vita a una bella pallavolo. Immagino che il pubblico si sia divertito. Merito a loro e a noi. Abbiamo commesso qualche errore di troppo nei momenti cruciali, che avremmo dovuto evitare. Abbiamo gestito bene le palle difficili, un po’ meno quelle facili, ma avremo modo di lavorarci. I Playoff saranno tutta un’altra storia, perché conterà come ci si arriva, la freschezza e anche la tensione della singola partita. Ora dobbiamo guardare avanti e completare il campionato, anche perché tra due giorni e mezzo saremo di nuovo in campo”.

Rossella Olivotto: “Quasi sicuramente riaffronteremo la Futura nei Playoff. Oggi è stata una partita intensa, noi abbiamo provato a spingere in alcuni set, non siamo state molto costanti ma devo fare i miei complimenti a Busto perché ha fatto una grande partita e difeso l’impossibile: brave loro. I Playoff saranno un campionato a parte, saranno fondamentali i dettagli e bisognerà arrivarci in forma”.

Il tabellino del match Futura Giovani Busto Arsizio vs Akademia Sant’Anna 3-2 (24-26, 25-18, 23-25, 25-20, 15-11)

Futura Giovani Busto Arsizio: Zakoscielna n.e., Orlandi 14, Del Freo 0, Spiriti n.e., Monza 4, Cecchetto (L) 0, Osana (L) 0, Enneking 29, Zanette 22, Brandi n.e., Landucci 0, Kone 11, Rebora 10, Baratella 0. 1° All.: A. Beltrami, 2° All.: N. Cozzi

Akademia Sant’Anna: Bozdeva n.e., Norgini (L) n.e., Olivotto 15, Carraro 2, Modestino 5, Vernon 16, Rossetto 12, Mason 1, Trevisiol n.e., Caforio (L) 0, Babatunde n.e., Guzin n.e., Diop 27. 1° All.: F. Bonafede, 2° All.: F. Ferrara

Arbitri: Andrea Galteri e Matteo Selmi

Videocheck: Federico Bettini

Segnapunti federale: Federica Talevi

Durata set: 29’, 25’, 31’, 28’, 17’

Futura Giovani Busto Arsizio: ace 2, bs 7, muri 14, errori 19

Akademia Sant’Anna: ace 1, bs 8, muri 12, errori 20

Attacco: 39% – 34%

Ricezione pos.: 55% – 60%

MVP: Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio)

