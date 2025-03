Akademia Messina: ancora fatale il tie-break, a Padova arriva la quinta sconfitta stagionale

StrettoWeb

Si chiude con una sconfitta, ancora al tie-break, la trasferta in terra veneta per Akademia Sant’Anna. Sul taraflex del Palasport di Trebaseleghe (Pd), nel quarto turno di andata di Pool Promozione, le ragazze di coach Bonafede non riescono a tornare al successo, battute dalle padrone di casa della Nuvolì Altrafratte Padova nel set decisivo (3-2: 25-19, 21-25, 25-23, 19-25, 15-11). Gara sottotono per le siciliane, in svantaggio già nel primo set e costrette sempre ad inseguire nel computo dei parziali. Le patavine, al contrario, hanno dimostrato il piglio giusto per tenere testa alle, sulla carta, più quotate avversarie, sfruttando l’esperienza di Fiorio e la potenza di Scharmann, ma anche giocando sulle debolezze delle ospiti.

In classifica, aspettando il confronto di lunedì sera tra Busto e Brescia, Akademia momentaneamente al terzo posto con 50 punti, staccata di tre lunghezze da Macerata, che ha espugnato nell’anticipo il “PalaRadi” di Cremona superando l’Esperia (0-3) e confermandosi al secondo posto, e otto dalla capolista San Giovanni, vittoriosa (1-3) in Puglia contro Melendugno.

Nel prossimo turno, ancora trasferta per le siciliane, questa volta impegnata a Trento, sabato 8 marzo alle ore 16, dove si chiuderà il girone di andata della seconda fase stagionale. Di fronte, le padrone di casa del Trentino Volley.

Il riepilogo

Nel primo set, Padova inizia forte con un break iniziale, approfittando degli errori di Messina. Le venete allungano fino al 13-5, ma le siciliane riescono a reagire parzialmente, riducendo il distacco a 15-9 grazie a un muro di Babatunde. Nonostante alcuni errori di Padova, il team di coach Sinibaldi mantiene il controllo e chiude il set (25-19).

Nel secondo parziale, dopo alcune modifiche nel sestetto, Messina parte bene, con Diop e Rossetto protagoniste, portandosi avanti 3-7. Padova prova una reazione ma Messina mantiene la leadership grazie a errori avversari e buone giocate. Nonostante i tentativi di rimonta di Padova, Messina chiude il set (21-25).

Nel terzo parziale, l’equilibrio regna fino a metà set, con le due squadre che si alternano al comando. Messina riesce a mantenere il vantaggio grazie a Diop e un muro di Olivotto. Ma è Padova a chiudere il set in proprio favore (25-23), con Fiorio che fa la differenza.

Nel quarto set, Padova prova a scappare inizialmente, portandosi sul 4-2, ma Messina risponde subito, con Mason. Le siciliane continuano a restare vicino e, grazie a un muro di Rossetto e un errore di Lisa Esposito, raggiungono il pari (6-6). Padova prova a reagire, ma è Messina a trovare il vantaggio con Rossetto (8-9). Il doppio vantaggio per le siciliane arriva grazie a un colpo preciso di Diop, portando il punteggio sul 10-12. Le venete faticano a recuperare, mentre Messina allunga con buone giocate di Mason, chiudendo il set con il punteggio di 19-25. Diop si conferma decisiva con una serie di attacchi ingiocabili, mentre Padova non riesce a difendere efficacemente nei momenti cruciali.

Nel quinto e decisivo set, Padova parte con un buon vantaggio e si mantiene salda nonostante qualche errore. Messina non riesce a trovare una reazione efficace. E’ Padova a conquistare meritatamente il match (15-11).

Starting six e cronaca

Nello starting six, per Padova coach Sinibaldi schiera Stocco in regia, Scharmann suo opposto, Bovo e Fanelli centrali, Erika Esposito e Fiorio posto 4, libero Occhinegro. Per Messina, coach Bonafede manda in campo Carraro in regia, suo opposto Diop, centrali Modestino e Olivotto, posto 4 Mason e Rossetto, libero Caforio.

Primo set

Primo set: break in apertura di Padova sull’errore di Modestino in fast, la diagonale vincente di Scharmann da posto due e il fallo in attacco di Rossetto; nell’occasione la posto 4 di Messina tocca la linea dei tre metri al momento dello stacco (5-2). Coach Bonafede chiama il primo time-out.

Al rientro, Messina interrompe la serie positiva di Padova con una pipe di Vernon (5-3). Contro break di Messina sull’attacco out di Bovo e Esposito (5-5). Un parziale di 4-0 concretizza la reazione delle venete. Sull’errore di Vernon (9-5), il tecnico ospite si gioca il secondo dei time-out a disposizione.

Si torna in campo con un muro di Fiorio su Modestino e un conseguente cambio: fuori la centrale irpina, dentro Babatunde.

La situazione non migliora, Padova firma il +8 (13-5) e coach Bonafede richiama in panchina Rossetto e Mason per Diop e Bozdeva. Le ragazze di coach Sinibaldi proseguono a macinare gioco e punti; viceversa, siciliane incapaci di venir fuori dalla situazione di stallo. E’ un muro di Babatunde a interrompere il lunghissimo turno al servizio di Bovo (15-6). L’errore di Scharmann, l’offensiva vincente di Olivotto e Bozdeva avvicinano Messina (15-9). Stavolta è coach Sinibaldi a chiamare time-out.

I trenta secondi di pausa giovano al gioco e al punteggio delle patavine (17-9); Vernon nuovamente dentro per Bozdeva sull’errore di quest’ultima in attacco. Scharmann commette due errori consecutivi, prima al servizio, poi in attacco, ma si rifà poco dopo (18-11). Olivotto, un doppio tocco di Fiorio e un ace di Vernon riducono il distacco (18-14). Verificato anche al video-check, è out il successivo servizio dell’americana, mentre finisce sulla rete quello di Fiorio. Diop trasforma una palla slash, non passa la battuta di Olivotto (20-16). Super di Carraro per Mason: la posto 4 di Messina tira una botta terrificante in lungo linea (21-17). L’errore dai nove metri di Diop e la palla attaccata da Fiorio rimettono cinque lunghezze tra le due contendenti (22-17). Di Mason e Scharmann i punti successivi, di Diop l’attacco falloso in pipe (24-18). L’opposto toscano di Messina ci riprova, sempre in pipe: stavolta, tutto regolare. La chiude Fiorio in fast (25-19). Migliore realizzatrice Fiorio con 7 punti. 8 gli errori di Padova, 9 quelli di Messina.

Secondo set

Secondo set: variazioni nel sestetto di partenza, Diop schierata opposto, Rossetto torna a posto 4, c’è Babatunde per Modestino. Messina avanti su due errori delle venete (0-2). Rossetto, Diop e Babatunde accelerano per le siciliane (3-7). Le ospiti tengono a distanza di sicurezza Padova; poi, sono alcuni errori delle messinesi e un muro di Esposito a riportare sotto le venete (7-8). Mason e Bovo bene nella fase side-out, non Stocco in battuta (8-10). Scharmann e Rossetto sfondano in prima linea (9-11). Diop, Rossetto e Scharmann sono le protagoniste della fase centrale del parziale (11-14). Babatunde, a muro su Fanelli, sigla il +4 per le siciliane (11-15). Out il servizio di Rossetto, vincente la pipe di Diop, larga la diagonale di Esposito (12-17). Coach Sinibaldi interrompe il match.

Si torna in campo, Padova è reattiva quanto basta per rimettere in discussione l’esito del set (15-17). Sull’errore di Mason, il tecnico siciliano ferma il gioco.

Al rientro, Carraro chiama nuovamente in causa Mason che sbaglia ancora; Bonafede la cambia con Vernon. Botta sull’ultimo metro di campo di Diop, fast di Bovo: Padova a -1 (17-18). Acrobazia di Olivotto al centro che inganna le avversarie oltre rete, palla tesa in 4 per Esposito che gioca con le mani out di Diop (18-19). Fiorio cerca ma non trova il touch out di Messina, invasione di Fiorio: +2 Messina (18-20). Coach Sinibaldi si prende trenta secondi di pausa.

Al rientro, di Fiorio, Diop, e ancora di Fiorio i nomi sul tabellino del parziale. L’opposto di Messina e Vernon regalano alla propria squadra tre palle set. Guzin rileva Babatunde nel turno al servizio. E’ l’errore di Scharmann a chiudere il parziale (21-25). Migliore realizzatrice Diop con 7 punti. 8 gli errori di Padova, 6 quelli di Messina.

Terzo set

Terzo set: Messina comincia con Vernon e Rossetto schiacciatrici, confermata Diop opposto e Babatunde al centro. L’avvio è piuttosto equilibrato (2-2). Muro vincente di Bovo, con la complicità di Messina, poco attenta nell’occasione. Break di Scharmann che pizzica la linea di fondo campo (4-2). Coach Bonafede chiama time-out.

Pallonetto millimetrico di Vernon al rientro, Esposito pesca il touch out da seconda linea (5-3). Gran botta in lungo linea di Diop, pari di Vernon su palla slash: parità Messina (5-5). Fast sulle mani out di Babatunde da parte di Fanelli, muro di Stocco su Vernon che risponde, sempre a muro e sempre su Stocco, poco dopo (8-6). Abbondantemente out il servizio di Babatunde, a terra la pipe di Diop (8-7). Scharmann sbaglia in attacco, muro di Olivotto su Erika Esposito: sorpasso Messina (8-9). Falloso l’intervento patavino sul nuovo block di Olivotto (8-10). Sul doppio vantaggio delle siciliane, coach Sinibaldi chiama time-out.

Carraro, Fanelli e Vernon falliscono il rispettivo servizio, palla vincente in diagonale di Lisa Esposito da posto 4 (11-11). Diop tira a tutto braccio, ma Bovo mura: contro sorpasso Padova. Ancora Lisa Esposito efficace in attacco (13-11). Bonafede interrompe il match.

Rossetto accorcia a -1, al ritorno in campo. Scharmann si riprende il servizio in diagonale, risponde Diop sfruttando il muro scomposto di Padova (14-13). Ace di Diop e nuova parità Messina (14-14); poi, la toscana tira sulla rete il successivo servizio. Micidiale, poco dopo, la stessa in palla zero lungo linea (15-15), Scharmann tira profondo ma dentro da posto due, eludendo il muro di Messina, sbagliando però il successivo servizio (16-16). Cambio nel turno in battuta per Messina: dentro Guzin per Babatunde. Perfetta l’azione successiva di Padova, ace di Fiorio su Vernon: break Padova (18-16). Fast allargata ingiocabile di Olivotto che, a seguire, si ripete in primo tempo sugli ultimi centimetri utili di taraflex avversario (18-18). Carraro spara sulla rete dai nove metri, erroraccio di Diop a conclusione di un long rally in cui Padova difende su ogni pallone (20-18). L’opposto di Messina passa in pallonetto a seguire, Mason dentro nel turno al servizio di Vernon ma sbaglia (21-19). Touch out di Scharmann su Rossetto, perfetto il primo tempo di Olivotto, pallonetto di Scharmann, Lisa Esposito tira sulla rete dai nove metri (23-21). Sull’ace di Diop zona 1, coach Sinibaldi ferma il gioco.

Si torna in campo e Fiorio tira forte sulle mani out del muro di Messina: due le set balls di Padova. Vincente la pipe di Diop, dentro Babatunde su Guzin. La chiude Fiorio in lungo linea (25-23). Diop e Scharmann le migliori realizzatrici con 7 punti. 7 gli errori di Padova, 8 per Messina.

Quarto set

Quarto set: Rossetto e Mason posto 4, Babatunde confermata al centro. Prova a scappare Padova (4-2), Mason risponde, poi è Lisa Esposito, per due volte, a piazzare il colpo vincente: +2 Padova (6-3). Mason e un muro di Rossetto rimettono alla minima distanza le siciliane (6-5). Il pari ospite si concretizza su un attacco lungo di Lisa Esposito (6-6). Palla out di Rossetto, con pallone complicato; primo tempo pazzesco di Olivotto, bene Fiorio nella successiva azione (8-7). Errore in attacco di Lisa Esposito, Rossetto trova le mani fuori del muro di Padova: vantaggio Messina (8-9). Sul muro di Rossetto, coach Sinibaldi si prende trenta secondi di pausa.

Out il servizio di Diop, dopo verifica al video-check. Non passa Babatunde in attacco, parallela di Diop in palla zero, diagonale strettissimo nei tre metri di Mason: doppio vantaggio delle siciliane (10-12). Scharmann e Mason allungano; la tedesca di Padova poi fallisce il suo attacco, non Carraro in secondo tocco per il +4 Messina (11-15). Pipe di Scharmann, è dentro l’attacco profondo di Mason (12-16). Scharmann sfonda la seconda linea di Messina; la risposta difensiva finisce sul tetto del Palasport (13-16). Fast di Olivotto, il +5 di Messina arriva da Rossetto che gioca bene sulle mani del muro (13-18). Coach Sinibaldi ferma il gioco.

Ritorno in campo fortunoso per Messina che, sulla pipe di Mason, trova il +6 con l’aiuto del bordo superiore della rete (13-15). Servizio errato della stessa Mason, mentre la buona sorte accompagna l’ace di Lisa Esposito. La giovane atleta di casa sbaglia poi dai nove metri. Scharmann e Diop timbrano le azioni successive, ancora Diop in palla zero poco dopo (17-22). Il tetto ferma la difesa di Messina su Scharmann, largo il servizio di Fiorio (18-23). Fuori Babatunde, dentro Guzin per il fondamentale dai nove metri. Ancora palla zero di Diop che si conferma ingiocabile da seconda linea (18-24). Scharmann in parallela annulla la prima palla set. La chiude Messina con Mason da posto 4 (19-25). Migliori realizzatrici Scharmann e Mason con 7 punti. 6 gli errori per parte.

Quinto set

Set decisivo: sestetto del precedente parziale confermato per Messina, dentro Erika Esposito sull’omonima Lisa. Avanti Padova con Bovo in attacco e il muro di Scharmann su Diop (0-2). Olivotto passa in fast, Erika Esposito sfrutta in attacco un momento di confusione di Messina (3-1). Palla slash trasformata da Fiorio e coach Bonafede ferma il gioco (4-1).

Si torna in campo e Bovo non riesce a fermare il primo tempo di Olivotto (4-2). Palla super di Stocco per Fiorio e +3 di Padova (5-2). Out il servizio della stessa Fiorio, vincente invece il suo attacco successivo (6-3). Rossetto accorcia con un diagonale pazzesco, a conclusione di un long rally (6-4). Fiorio si affida a ragione ad un pallonetto, lunghissimo l’attacco di Erika Esposito (7-5). Solita incredibile palla zero di Diop: -1 Messina (7-6). Muro efficace di Fanelli sulla successiva bordata della toscana di Messina (8-6).

Al cambio campo, Erika Esposito ferma la fast di Olivotto; coach Bonafede chiama il time-out (9-6).

Al rientro, palla in parallela di Diop da seconda linea, poi momento di incertezza dipanato al video-check con un punto assegnato a Padova (10-7). Pipe vincente di Mason che, poi, sbaglia il servizio (11-8). Touch out di Scharmann sul muro di Messina, accorcia Rossetto, allunga due volte Scharmann (13-9). E’ di Fiorio il diagonale che stacca Messina (14-9). Bovo manda sulla rete il servizio, touch out di Rossetto su Scharmann (14-11); coach Sinibaldi ferma il gioco.

Sull’errore di Diop da seconda linea, arriva la chiusura del match (15-11). Migliore realizzatrice Fiorio con 5 punti. 3 errori di Padova, 2 di Messina.

MVP

MVP della gara, la schiacciatrice Cristina Fiorio (Nuvolì Altafratte Padova) 20 punti (17 in attacco con una percentuale del 37 %, 1 muro e 2 ace). Top Spiker, Lena Grosse Scharmann (Nuvolì Altafratte Padova) con 27 punti (26 in attacco con una percentuale del 53 %, 1 muro). Top Blocker, la schiacciatrice Erika Esposito e la centrale Laura Bovo (Nuvolì Altafratte Padova) con 3 muri. Top Acer, Bintu Diop (Akademia Sant’Anna) e Cristina Fiorio (Nuvolì Altafratte Padova) con 2 servizi vincenti. Complessivamente, 32 errori per le venete, 31 per le siciliane.

Dichiarazioni

Coach Fabio Bonafede: “Padova ha vinto meritatamente e noi non abbiamo scusanti. Da ricordare che stanotte abbiamo dovuto portare Diop al pronto soccorso e questo ci ha un pò scombussolato; però il problema non è quello; oggi a tratti non siamo stati all’altezza della situazione, troppo timorosi e abbiamo sbagliato molto. Padova bene; da parte sua ha giocato col cuore e difeso tanto”.

Nuvolì Altafratte Padova vs Akademia Sant’Anna 3-2 (25-19, 21-25, 25-23, 19-25, 15-11)

Nuvolì Altafratte Padova: Bovo 7, Maggipinto n.e., Fiorio 20, Talerico n.e., Ghibaudo 0, Hart 0, Scharmann 27, Fanelli 4, Esposito L. 6, Occhinegro (L) 0, Esposito E. 7, Stocco 3, Botezatu n.e., Pridatko n.e.. 1° All. M.Sinibaldi, 2° All. R.Fiscon.

Akademia Messina: Bozdeva 1, Norgini (L) n.e., Olivotto 12, Carraro 1, Modestino 0, Vernon 7, Rossetto 14, Mason 14, Trevisiol n.e., Caforio (L) 0, Babatunde 2, Guzin 0, Diop 22. 1° All. F.Bonafede, 2° All. F.Ferrara.

Arbitri: Eustachio Papapietro e Raffaella Ayroldi

Videocheck: Corrado Fascina

Durata set: 28’, 28’, 30’, 28’, 20’

Nuvolì Altafratte Padova: ace 3, bs 13, muri 11, errori 32; Akademia Sant’Anna: ace 4, bs 14, muri 7, errori 31. Attacco 37 %-38%; Ricezione pos. 67%-60%

MVP: Cristina Fiorio (Nuvolì Altafratte Padova)

