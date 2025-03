Acicatena-Nino Romano, Lo Duca e Impellizzeri: “gara dura ma Playoff ancora possibili”

StrettoWeb

La Nino Romano si prepara ad affrontare una trasferta impegnativa e potenzialmente decisiva: domenica 23 marzo sarà infatti ospite della Golden Volley di Acicatena, una squadra che, fino a qualche settimana fa, viaggiava sugli stessi ritmi delle mamertine e del Messina Volley. Tuttavia, la situazione attuale è cambiata sensibilmente. La squadra acese ha lasciato troppi punti per strada, evidenziando un calo di rendimento che l’ha portata a distanziarsi di 5 punti dalla Nino Romano e addirittura di 9 punti dal secondo posto. Questo rende complicato, se non impossibile, un suo ritorno nella corsa ai play-off.

Nonostante questo, sottovalutare la Golden Volley sarebbe un grave errore. La formazione di Acicatena rimane una squadra di valore, composta da atlete di esperienza e guidata da un allenatore che nelle diverse sfide, ha saputo mettere in difficoltà la Nino Romano. La gara d’andata è stata la dimostrazione di quanto la Golden Volley possa essere temibile: le RomaNine hanno dovuto sudare parecchio per avere la meglio, imponendosi dopo una battaglia chiusa sul 3-1. Quel match combattuto punto a punto è un chiaro segnale delle insidie che anche questa volta potrebbero nascondersi dietro l’angolo.

La Nino Romano, però, arriva a questa sfida in un ottimo momento di forma. La squadra mamertina ha ritrovato il suo gioco migliore, veloce ed efficace, che le ha consentito di conquistare quattro vittorie consecutive con il punteggio netto di 3-0. L’ultimo successo, ottenuto contro il fanalino di coda Team Volley Messina, ha confermato la solidità della squadra, che ha mostrato un’ottima condizione fisica e mentale.

L’unico neo di questo periodo è rappresentato da qualche calo di concentrazione che, seppur sporadico, ha talvolta complicato la gestione di alcune fasi di gioco. Sarà quindi fondamentale mantenere alta l’attenzione e non concedere nulla a una Golden Volley che, pur ferita, ha ancora l’orgoglio e la qualità per rendere difficile la vita alle mamertine.

Una vittoria domenica potrebbe essere un passaggio chiave per consolidare la posizione della Nino Romano nelle zone alte della classifica e continuare a inseguire l’obiettivo dei play-off. La squadra di Maccotta ha dimostrato di avere le carte in regola per fare il salto di qualità: ora servirà grinta, lucidità e quella continuità di gioco che è stata il vero marchio di fabbrica nelle ultime settimane.

Il Presidente Lo Duca sottolinea l’importanza del momento: “È la parte finale della stagione e la matematica dice che è ancora possibile raggiungere i Playoff che è uno dei nostri obiettivi. Naturalmente andremo a giocarcela con la Golden, una buona squadra che all’andata ci ha fatto faticare non poco ma siamo in un buon periodo e sono fiducioso”.

Alice Impellizzeri: “Andiamo a giocare contro una squadra temibile e personalmente conosco e dove ci sono persone a cui voglio davvero tanto bene e che sono veramente buone atlete. Nelle ultime partite i risultati parlano e forse non erano al 100% però non è una squadra da sottovalutare, soprattutto in casa loro per cui è una partita da giocare perché a noi servono i punti per raggiungere quell’obiettivo che abbiamo in testa”.

La gara avrà inizio alle 18:30 di domenica 23 marzo e sarà arbitrata dal primo arbitro, il Sig. Liruzzo Alessandro Giovanni e dalla seconda, la Sig.ra Guarnaccia Rachele

