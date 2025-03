BRIA, programmazione 2025 al via con le Giornate Europee del patrimonio

StrettoWeb

Dopo il successo riscosso in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio – GEP 2024, BRIA – Byzantine Route International Association ha avviato la programmazione dell’edizione 2025. L’occasione è stata la Giornata Nazionale del Paesaggio del 14 marzo, durante la quale si è tenuto un Convegno/Workshop sul tema del Paesaggio Culturale di età bizantina nelle Aree Interne dei Paesi che gravitano attorno al Mediterraneo. L’iniziativa si inserisce nel progetto di Itinerario che l’Associazione intende candidare per il riconoscimento da parte del Consiglio d’Europa.

“La scelta di utilizzare un approccio olistico – ha dichiarato l’arch. Immacolata Lorè, Presidente di BRIA – ha implicato un lavoro inter e multidisciplinare; tanto nel CTS dell’Itinerario quanto nel convegno sono stati coinvolti, infatti, docenti di diverse discipline. Questo approccio ha consentito di leggere in maniera integrata le diverse tipologie di beni, materiali e immateriali, che fanno parte del patrimonio oggetto di valorizzazione dell’Itinerario”.

L’evento è stato coordinato dal Comitato Tecnico-Scientifico di BRIA, composto da membri accademici internazionali; il Responsabile Scientifico, prof. Francesco Calabrò, ha evidenziato il processo di riorganizzazione dei territori e dei loro sistemi insediativi avvenuto in quel periodo, con un cambiamento nelle modalità d’uso del territorio profondamente rispettoso delle caratteristiche dei luoghi e di grande interesse per gli studiosi, per il suo accentuato carattere di sostenibilità.

“È da questi modelli – ha sottolineato Calabrò – che è possibile apprendere i principi per ridisegnare un corretto rapporto tra l’uomo e l’ambiente in cui vive”.

L’evento è stato arricchito dagli interventi della dott.ssa Roberta Alberotanza (Vicepresidente BRIA) e della prof.ssa Mariangela Monaca (Università di Messina – Membro del CD BRIA), che hanno sottolineato come l’insieme di beni materiali e immateriali costituisca il peculiare Paesaggio Culturale e rappresenti l’essenza dei valori promossi dal Consiglio d’Europa.

Sono intervenuti anche numerosi studiosi attivi in regioni quali la Puglia e la Sicilia, nonché in Paesi come la Turchia e l’Albania, oltre ai rappresentanti dell’ampio partenariato che sta portando avanti il progetto di Itinerario. Da questi contributi sono emersi anche importanti spunti operativi per le attività future, a partire dalle GEP 2025.

