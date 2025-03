2° Trofeo Rosa Isolera XCO: a San Filippo del Mela vince Barberi | CLASSIFICA

StrettoWeb

San Filippo del Mela ha ospitato oggi, 23 marzo, il 2° Trofeo Rosa Isolera XCO (cross country olympic), seconda prova del campionato provinciale XC CSAIn e competizione Open Speed, organizzata dall’A.S.D. Team Longano sotto la guida del presidente Filippo Paratore. Un evento che ha visto 80 bikers sfidarsi su un percorso tecnico e suggestivo, con tratti di terreno naturale e asfalto, all’interno della maestosa tenuta del signor Maisano e della strada comunale di San Filippo del Mela.

Giuseppe Barberi del Team Doctor Bike ha trionfato nella competizione, confermando la sua eccellente forma fisica e la sua superiorità stagionale. Dopo il successo all’Agostianana, Barberi ha vinto anche il 2° Trofeo Rosa Isolera XCO, concludendo la gara in meno di 51 minuti, consolidando la classifica generale.

Classifica assoluti:

Giuseppe Barberi (SEN_A) – Team Doctor Bike – 00:00:50:58.161 Samuele Cardile (JUN) – Team Bike del Tirreno – 00:00:58:39.741 (+00:07:41.579) Giuseppe Sofia (JUN) – Free Bike Piero Leone – 00:00:58:43.587 (+00:07:45.425) Emanuele Antonino Cappadona (SEN_B) – Ora Pedala – 00:00:58:50.275 Isaias Guillermo Suarez Schepis (SEN_A) – ASD Max Bici – 00:00:59:00.094

Anche Samuele Cardile (JUN) ha registrato una performance eccezionale, arrivando secondo con un distacco di 7 minuti e 41 secondi. Giuseppe Sofia (JUN) ha conquistato il terzo posto, a soli 4 secondi di distanza dal secondo classificato. Al quarto posto troviamo Emanuele Antonino Cappadona (SEN_B) e al quinto Isaias Guillermo Suarez Schepis (SEN_A).

Il percorso, che si estendeva per 2780 metri con un dislivello di 45 metri, ha alternato tratti veloci e tecnici, impegnando gli atleti sia fisicamente che mentalmente. Partendo dall’arco principale situato nella parte alta della proprietà Maisano, gli atleti hanno affrontato una discesa veloce, single track tra ulivi secolari, salite impegnative e tecniche di guida che hanno messo alla prova ogni partecipante.

Il presidente dell’A.S.D. Team Longano, società organizzatrice, Filippo Paratore, ha commentato: “Siamo entusiasti di aver ospitato la XCO Rosa Isolera, che ha rappresentato una sfida sportiva emozionante e un’opportunità per promuovere il nostro territorio. È stata una grande giornata di sport. Un ringraziamento speciale al signor Maisano per la disponibilità e al Comune di San Filippo del Mela per il supporto nell’organizzazione.”. Grande l’impegno in fase organizzativa anche di Fabio Rizzo.

La competizione ha visto anche altre categorie competere con grande determinazione:

E-Bike Unica: Marco La Cava (Team Bike del Tirreno) ha vinto, seguito da Sandro Genovese (Team Longano MTB) e Giuseppe Saya (Team Doctor Bike 25).

Gentlemen A – M5: Antonio Mazzullo (Mtb Palmi) ha conquistato il primo posto.

Gentlemen B – M6: Giovanni Basso (Forzisi Giarre) si è aggiudicato la vittoria.

Junior – ELMT: Samuele Cardile (Team Bike del Tirreno) ha trionfato, seguito da Giuseppe Sofia (Free Bike Piero Leone).

Senior A – M1: Giuseppe Barberi (Team Doctor Bike 25) ha vinto.

Senior B – M2: Emanuele Antonino Cappadona (Ora Pedala) ha conquistato il primo posto.

Classifica a squadre: 1) Team Longano MTB – 11095 punti; 2) Team Bike Del Tirreno – 5275 punti; 3) Team Doctor Bike 25 – 3250 punti; 4) Mtb Palmi – 2900 punti; 5) Ora Pedala – 2650 punti 6) Cicli Benedetto – 2200 punti; 7) ASD Enerwolf – 1850 punti

I prossimi appuntamenti del circuito messinese

18 maggio 2025 | Patti (ME) – III Edizione Trofeo Porticella (A.S.D. T. Bike del Tirreno)

29 giugno 2025 | Barcellona (ME) – Memorial Ravidà (A.S.D. Team Longano)

13 luglio 2025 | San Filippo del Mela (ME) – I Trofeo Madonna del Carmelo (A.S.D. Doctor Bike/Mediterranea Club)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.