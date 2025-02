Villa San Giovanni, riqualificazione dell’arena comunale: il consigliere De Marco ritira fuori una vecchia proposta

StrettoWeb

“Colgo con piacere la deliberazione della giunta comunale nella quale si inizia concretamente ad immaginare una riqualificazione dell’arena comunale al centro della nostra Città, convinto che la mia azione di controllo abbia determinato quanto meno uno stimolo in più per il concretizzarsi di simili decisioni”. Comincia così una nota del Consigliere comunale di minoranza di Villa San Giovanni, Domenico De Marco. “Ovviamente continuerò a vigilare in considerazione del mio ruolo istituzionale perché troppe sono le iniziative annunciate dall’Amministrazione Caminiti che non hanno sortito effetti sperati. In tal senso, sempre a titolo propositivo, intendo ricordare quanto fatto in passato, ovvero in un tempo non molto lontano con l’Amministrazione Richichi-Siclari che, nell’ambito di un progetto ambizioso denominato “Asse Verde”, intendeva concretizzare una riqualificazione assolutamente importante dell’area, considerata luogo di riferimento dal punto di vista ricreativo e aggregativo oltre a sede di eventi culturali”.

“Perché non riprendere quell’idea, ambiziosa ma altrettanto importante che andrebbe a ridisegnare l’intera area ed a riqualificarla dando realmente la percezione di un sito accogliente accanto ad un parco che al tempo stesso diventerebbe realmente a “misura di bambino”. In quel momento, il collegamento con il parco Robinson, del quale quell’amministrazione penso anche alla nuova intitolazione, dedicando quel sito al compianto prof. Antonino Calabrò, rappresentava uno dei punti salienti dell’opera di riqualificazione assieme ad un collegamento in asse con il torrente Solaro e alla realizzazione di una scalinata artistica di collegamento tra la Via Siena e il marciapiede lato mare su Via Nazionale”.

“Tutto ciò nell’ottica di una necessaria quanto imprescindibile attività di controllo dell’area, attraverso un sistema di videosorveglianza per rendere il parco e l’annessa area comunale sempre usufruibile in tutte le ore del giorno e non farla rimanere, così come adesso, ricettacolo di sporcizia e di disordine oltre ad essere anche utilizzata come parcheggio ed in tal senso l’invito al neo comandante della polizia locale di verificarne il corretto uso vista la presenza molto spesso di autoveicoli non autorizzati e addirittura di qualche mezzo pesante”.

“Appare assolutamente prioritario dare una nuova concezione a determinati spazi sociali, così come ci è stato dalle tante associazioni presenti durante il consiglio comunale aperto di qualche settimana addietro, perché tutto ciò significherebbe realmente avere adeguata capacità d’ascolto delle reali e sentite esigenze dei nostri cittadini amministrati”.

“Le situazione attuale non è assolutamente sostenibile ed in tal senso anche le poche altre aree verdi, realizzate e migliorate in passato, come Parco “Totò Aragona” o Parco Karol devono avere una migliore attenzione ed una manutenzione periodica che più volte è stata promessa ma ancora nulla di tutto ciò è stato fatto, nonostante l’avvio del nuovo servizio di pulizia della città che doveva garantire questi servizi nuovi come la periodica pulizia dei parchi ma se da un lato notiamo un seppur minimo miglioramento della pulizia nel centro cittadino, tutto ciò non appare in siti ove la presenza di bambini e di famiglie dev’essere garantita attraverso una cura ancora più dettagliata e costante al fine di una tutela reale dei diritti minimi dei nostri concittadini”.

“Continuerò la mia azione di controllo perché questo ci è stato chiesto in quel consiglio comunale che deve rappresentare per ognuno di noi un punto di ripartenza della nostra presenza politica in città affinché non ci si ritrovi a dover recriminare nuovi momenti negativi come quelli vissuti in questi mesi che nessuno di noi intende ripercorrere e rivivere”, si chiude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.