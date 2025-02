Val Gallico, altro big match all’orizzonte. Crupi: “Maida grande squadra, ma non fermiamoci”

StrettoWeb

Altro scontro diretto, altro big-match all’orizzonte per il Val Gallico che domenica sarà di scena in trasferta contro l’Atletico Maida. A presentare la sfida è il preparatore dei portieri Fabio Crupi, che riparte dalla grande parata, a conti fatti decisiva, di Gabriele Surace contro il Gioiosa di sabato scorso. “Gabriele è un ragazzo di indubbie qualità, paradossalmente a lui sconosciute. Ma con il lavoro e grazie alla sana rivalità con Zampaglione, sta imparando a conoscere sé stesso come atleta e quindi va avanti, migliorando sotto tutti i punti di vista. La parata, sì, è stata decisiva, ma la gestione di tutti e 90’ è stata altrettanto eccellente ed importante”.

Altra gara importante contro il Maida.

“Da qui in avanti sono tutte partite importanti. Il Maida si conferma squadra che lotta per le prime posizioni, noi stiamo lavorando sodo per trarre il massimo da ogni gara. Siamo lì, non possiamo fermarci e siamo pronti a tutto”.

Con la tua esperienza e il tuo lavoro, i portieri del Val Gallico (prima squadra e settore giovanile) sono in ottime… mani.

“Mi ritengo un uomo di campo ed ho sempre lavorato per la crescita umana ed il miglioramento dei ragazzi. Sono sempre a loro disposizione attraverso le uniche cose che conosco: umiltà e lavoro…”.

Crupi conclude. “Voglio fare i complimenti a Domenico Zampaglione per il conseguimento dell’abilitazione come allenatore dei portieri dilettanti e settore giovanile, corso che ha svolto assieme a me. Concludo, infine, come le competenze in ambito giovanile vanno riconosciute per una maggiore qualità nella crescita dei ragazzi. Ringrazio, inoltre, il Val Gallico che da’ l’occasione a me ed ai miei compagni di avventura, mister Corapi, Zangari e Campolo, per il continuo confronto e supporto quotidiano”.

