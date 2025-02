ReggioRavagnese, ufficiali tre nuovi arrivi | NOMI

StrettoWeb

Giuseppe Paviglianiti, Samuele Latella e Diego Poli Silva. Tris di nuovi arrivi per la ReggioRavagnese, ufficializzati oggi. La società reggina ha intenzione di non perdere terreno dopo gli ultimi risultati altalenanti e in seguito all’ottimo girone d’andata disputato. Queste le note stampa dei tre nuovi arrivi.

Giuseppe Paviglianiti

La società comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del Difensore classe 1993 Giuseppe Paviglianiti. Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, Giuseppe nel calcio dilettantistico non ha bisogno di presentazioni, diverse nel suo curriculum le stagioni in serie D con Vibonese, Cittanova, Lamezia e Locri. Il suo arrivo alla corte del mister Iannì garantirà corsa, tecnica, forza e tanta esperienza e sarà da subito a disposizione di mister staff e compagni. Le prime parole di Giuseppe: “Sono molto contento di essere arrivato in questa società ambiziosa. Siamo una buona squadra , ho avuto modo di seguirla dall’esterno, adesso sono pronto a dare il massimo per arrivare più in alto possibile e ripagare la fiducia che mi è stata data”.

Samuele Latella

La società comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del Difensore classe 2004 Samuele Latella Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, Samuele si è sempre distinto per le sue qualità e la sua duttilità tattica che permette al mister di sfruttarlo in diverse posizioni del campo. Dopo l’esperienza in D con la Reggina lo scorso anno ha militato nella Gioiese collezionando diverse presenze. Adesso Samuele è un nuovo giocatore amaranto già a disposizione di Mister e staff. Le prime parole di Samuele: “sono molto felice di far parte di questo progetto e spero di fare bene e raggiungere gli obiettivi prefissati dalla squadra dando tutto sul campo”.

Diego Poli Silva

La società comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista classe ‘96 Diego Poli Silva. Nel suo curriculum troviamo tante esperienze all’estero, cresciuto nelle giovanili al Vitória FC (Portogallo serie A), dopo 10 anni tra Brasile e Portogallo nella Sertanense FC , arriva in Italia al Bosa in Sardegna e nella passata stagione veste la maglia della Gioiese. Già da qualche settimana e agli ordini del mister Iannì, il suo arrivo garantirà ulteriore qualità al centrocampo amaranto. Le prime parole di Diego: “Dopo il periodo difficile che ho superato, mi sento pronto e motivato, darò tutto di me stesso per raggiungere gli obiettivi della società”.

