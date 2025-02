Reggio, scuola Nosside-Pythagoras-Moscato tra preoccupazioni e sguardi al futuro: “speriamo di costruire un nuovo edificio”

StrettoWeb

L’anno scolastico 2024-2025 ha visto la nascita di un nuovo polo educativo a Reggio Calabria: l’Istituto Comprensivo “Nosside – Pythagoras – Moscato”. Questa istituzione, nata dall’accorpamento di due scuole storiche del territorio, si trova ad affrontare un avvio complesso, segnato da problematiche logistiche e strutturali, ma anche da una forte spinta verso l’innovazione didattica. Con 1700 alunni dislocati in diverse sedi, la nuova scuola si trova di fronte a una sfida logistica non indifferente.

I genitori hanno espresso preoccupazioni riguardo alla perdita delle specificità territoriali e al timore di un peggioramento del servizio. Tuttavia, questa situazione rappresenta anche un’opportunità per ripensare l’organizzazione scolastica e ottimizzare le risorse. A complicare ulteriormente il quadro, si è aggiunta la chiusura delle aule del plesso “Pythagoras” a seguito di controlli strutturali che ne hanno evidenziato l’inagibilità. Nonostante il Comune abbia attivato un servizio di trasporto scolastico, i disagi per studenti e famiglie sono inevitabili.

Chiesto un tavolo tecnico

Di fronte a queste difficoltà, il Dirigente Scolastico, Ing. Antonino Giuseppe Ubaldini, ha immediatamente richiesto un tavolo tecnico con il Comune per discutere soluzioni concrete. Durante l’incontro, è emersa l’opportunità di partecipare a un bando nazionale del Ministero dell’Istruzione rivolto a scuole con vulnerabilità strutturale e organizzativa. La “Nosside-Pythagoras-Moscato” ha presentato la propria candidatura, nella speranza di ottenere i finanziamenti necessari per la costruzione di un nuovo edificio scolastico. Nonostante le difficoltà iniziali, l’istituto si presenta come un polo educativo con una solida identità e un’offerta formativa ricca e all’avanguardia. Il curricolo d’istituto accompagna gli studenti dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, con un’attenzione particolare allo sviluppo delle competenze e alla crescita armoniosa di ogni alunno.

L’offerta formativa

Fiore all’occhiello dell’offerta formativa è l’avvio del metodo Montessori per i bambini della scuola dell’infanzia, un approccio educativo che favorisce l’autonomia e la creatività dei più piccoli. La scuola primaria si impegna a costruire un ambiente di apprendimento significativo, mentre la scuola secondaria di primo grado mira a motivare gli alunni e a uno studio consapevole. L’istituto si distingue per l’adozione di metodologie didattiche innovative, che integrano l’uso della tecnologia e promuovono un ambiente sereno e stimolante.

Un forte accento è posto sull’educazione alla legalità La “Nosside-Pythagoras-Moscato” guarda al futuro con progetti ambiziosi, come la sezione Cambridge per il potenziamento delle competenze linguistiche e l’accreditamento ERASMUS+ per la mobilità internazionale. L’istituto ha inoltre aderito alla metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) per l’apprendimento delle lingue straniere.

L’offerta formativa è arricchita da numerose attività, tra cui la sezione ad indirizzo musicale, altro fiore all’occhiello, che offre agli studenti la possibilità di studiare uno strumento e di partecipare ad attività di musica d’insieme. Un’attenzione particolare è rivolta all’attività fisica e alla promozione di uno stile di vita sano, aderendo ai progetti di “Scuola Attiva” promossi da Sport e Salute e il Ministero dell’Istruzione. La Scuola “Nosside-Pythagoras-Moscato” rappresenta una sfida importante per il sistema educativo reggino. Le difficoltà iniziali sono state affrontate con determinazione e spirito di iniziativa dalla dirigenza scolastica, che ha saputo trasformare le criticità in opportunità di crescita e miglioramento.

L’istituto, pur nelle difficoltà, si presenta come un modello educativo all’avanguardia, capace di rispondere alle esigenze degli studenti e della comunità, preparando i giovani ad affrontare le sfide del futuro. La “Nosside-Pythagoras-Moscato” è un polo educativo in continua evoluzione, destinato a diventare un punto di riferimento per l’educazione nel territorio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.