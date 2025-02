Reggio, ecco l’evento “Dalla madrepatria Grecia alle fondazioni coloniali: un patrimonio culturale mai dimenticato”

StrettoWeb

Giovedì 20 febbraio 2025, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (Sala Conferenze), alle ore 17:30, si terrà il secondo l’incontro, con ingresso gratuito, che avrà a tema: “Dalla madrepatria Grecia alle fondazioni coloniali: un patrimonio culturale mai dimenticato”. L’evento rientra nell’ambito della prima edizione del ciclo di conferenze “Radici”, finalizzato alla promozione e valorizzazione delle fondamenta della cultura nella prospettiva di unire fatti del passato e del presente, contribuendo anche ad inquadrare le vicende del prossimo futuro. L’incontro è ideato e coordinato dal presidente nazionale A.I.Par.C. dott. Salvatore Timpano, nell’ambito della convenzione stipulata con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Lasciare le proprie terre d’origine, solcare il mare e insediarsi in nuovi territori non ha mai significato per i coloni greci dimenticare la propria cultura, le proprie credenze e le proprie tradizioni artistiche. Ne sono un esempio le produzioni vascolari riprodotte dagli artigiani locali ampiamente documentate in tanti musei del mondo magno-greco.

I saluti istituzionali saranno affidati a Fabrizio Sudano Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Salvatore Timpano, Presidente Nazionale A.I.Par.C. A relazionare sarà Rossella Agostino, archeologa, direttore del dipartimento archeologia A.I.Par.C.

