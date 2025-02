Reggio Calabria, ritorna il Bergamotto Day: data, luogo e ospiti

StrettoWeb

“Come Associazione impegnata nel sociale, nella cultura amante della propria terra e dei prodotti che la rendono esclusiva, non potevamo non rivolgere una attenzione particolare a questo straordinario agrume che tutto il mondo ci invidia e che ha avuto una svolta formidabile grazie alla ricerca scientifica di questo prodotto (considerato fino a qualche anno prima tossico), riconosciuto salutare grazie ai principi attivi che inibiscono il colesterolo e eccesso di zuccheri nel sangue”. Così in una nota l’Associazione “Incontriamoci Sempre”.

“Tutto ciò, grazie al Presidente del Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, l’Avv. Ezio Pizzi, che ha il merito, da tantissimi anni, di aver acceso i riflettori sul nostro prodotto identitario per eccellenza nell’ambito di un percorso di conoscenza e valorizzazione del territorio. Il consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria ha svolto un grande lavoro dal punto di vista scientifico con l’università di Cosenza, grazie al Prof Sindoni, con l’università di Tor Vergata, grazie al compianto Prof Franco Romeo ed al noto cardiologo scillese, il Dott. Vincenzo Montemurro”.

“Di tutto ciò, nella terza edizione del Bergamotto Day, se ne parlerà con il Presidente Ezio Pizzi ed il Dott. Vincenzo Montemurro. Conduzione a cura di Francesco Miroddi, per l’occasione sarà presente l’azienda Frammartino con l’esposizione di tantissimi prodotti al bergamotto, grazie alla loro filiera (l’azienda ha molti ettari di produzione di bergamotto e di altri pregiati agrumi). La serata sarà arricchita dalla presenza del noto Bartender Carmelo Martino, che si distingue a livello nazionale per la grande professionalità e che per l’occasione ci farà degustare lo Spritz al Bergamotto”.

“Una serata all’insegna della solidarietà ed alla beneficenza, questa terza edizione del Bergamotto Day. Appuntamento a domenica 23 febbraio 2025 alle ore 18,00 nella stazione FS di RC S Caterina che è divenuta uno dei riferimenti culturali più importanti del Centro Sud Italia”.

