Reggio Calabria, per riparare via padre Catanoso serve un miracolo? | FOTO

Per sistemare la situazione di via padre Catanoso a Reggio Calabria sembra ci sia bisogno di un vero e proprio miracolo. Nonostante le continue segnalazioni dei cittadini, evidentemente inascoltate, di un intervento concreto neanche l’ombra. Come segnalato da un cittadino alla redazione di StrettoWeb, le immagini nella nostra gallery parlano chiaro, la strada presenta un manto ridotto a brandelli da buche pericolose.

Il cittadino sottolinea di aver più volte segnalato il problema e che le cattive condizioni del manto stradale sono state causa di incidenti in passato. E, vista la situazione, lo saranno anche in futuro. I cittadini non sanno più a che santo votarsi. Sarà il caso di scomodare direttamente padre Catanoso per qualche buca che il Comune continua ad ignorare?

