Reggio Calabria, incendiate le auto di due sindacalisti dell’Hitachi: la ferma condanna della Cisl

La segretaria generale della CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria, Nausica Sbarra, esprime “ferma condanna per il grave atto intimidatorio subito dai delegati FIM e UILM di Hitachi Rail STS, Antonio Hanaman e Gabriele Labate. L’incendio delle loro automobili è un gesto vile e inaccettabile, che colpisce non solo loro personalmente, ma l’intero mondo del lavoro e della rappresentanza sindacale. Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai due rappresentanti sindacali, che con impegno e dedizione difendono i diritti dei lavoratori. Questi atti di violenza, da respingere con determinazione, non fermeranno il loro lavoro”.

“Confidiamo nell’operato delle Forze dell’Ordine affinché si faccia rapidamente chiarezza su quanto accaduto e i responsabili vengano assicurati alla giustizia“, conclude Sbarra.

