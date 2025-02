Reggio Calabria, Giornata degli Amici Immaginari: un viaggio nella fantasia dei bambini

StrettoWeb

Quanti di noi conservano nel cuore il ricordo di un amico immaginario? Alcuni hanno illuminato momenti fugaci dell’infanzia, altri continuano a camminare silenziosi accanto a noi anche nell’età adulta. Sono compagni unici, custodi di segreti, avventurieri instancabili in un universo di possibilità infinite. Oggi, 15 febbraio, la città di Reggio Calabria si unirà alla grande “Festa diffusa degli Amici Immaginari”, un’iniziativa nazionale che trasforma le librerie in porte d’accesso verso mondi straordinari. Jonas Reggio Calabria e la Libreria Amaddeo hanno risposto con entusiasmo all’invito, affiancati dalla ludoteca “Il Girasole“, un prezioso servizio gratuito per i bambini dai 6 ai 10 anni, promosso dall’assessorato al welfare del Comune di Reggio Calabria e gestito dalla Cooperativa Libero Nocera. Un luogo speciale, in cui il gioco e l’apprendimento si intrecciano in un’atmosfera di crescita e condivisione.

E chi meglio dei piccoli frequentatori della ludoteca per dare vita a un viaggio così magico? Guidati da educatori esperti, i bambini si immergeranno in letture, laboratori e giochi a tema, ispirati all’incantevole albo di Bimba Landmann, Enciclopedia dei miei amici immaginari. Scopriranno insieme le infinite forme che un amico immaginario può assumere: c’è chi nasce da una nuvola e chi da una goccia d’inchiostro, chi vive nascosto tra le pagine dei libri e chi danza tra i sogni della notte.

Ma cosa serve per trovare un amico immaginario? E come si fa a prendersene cura? Attraverso racconti e attività creative, i bambini esploreranno il potere della fantasia e daranno forma ai loro amici invisibili, ognuno con una storia speciale da raccontare. E sarà proprio la cura, tema centrale di questa edizione, a guidare i piccoli artisti nella creazione delle loro opere, che prenderanno posto in una mostra speciale all’interno del Museo degli Amici Immaginari.

I lavori realizzati verranno fotografati e inseriti nell’Albo Nazionale degli Amici Immaginari, un archivio incantato che raccoglie le creature fantastiche nate dalla mente di centinaia di bambini in tutta Italia. Il 15 febbraio, dunque, Reggio Calabria si trasformerà in un varco tra realtà e immaginazione, un luogo in cui l’invisibile diventa visibile, dove i bambini saranno esploratori di mondi impossibili e i loro amici immaginari prenderanno vita, almeno per un giorno, agli occhi di tutti.

