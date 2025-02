Reggio Calabria, finestrone vola da scuola e si conficca nel tetto di un’auto in sosta

StrettoWeb

Momenti di paura questa mattina a Reggio Calabria dove un pesante infisso è volato dall’ultimo piano dell’istituto scolastico Spanò Bolani finendo su un’auto parcheggiata in via Frate Antonio Tripodi. L’infisso nel violento impatto reso ancora più estremo per la notevole altezza da cui si è sganciato, si è conficcato nel tetto dell’auto dove per fortuna in quel momento non c’era nessuno.

