Reggio Calabria, finalmente la rotonda di Piazza Indipendenza torna al decoro con una “sistemazione provvisoria”

Dopo quasi due mesi finalmente questa mattina gli operai della Castore hanno iniziato i lavori di ripristino, seppur provvisori, della rotonda di piazza Indipendenza, nel cuore di Reggio Calabria. La rotonda fino ad oggi è rimasta abbandonata con le transenne dopo lo smontaggio del palco per il Capodanno RAI. L’Amministrazione Falcomatà ha elaborato un nuovo progetto che ha sottoposto al vaglio della Soprintendenza archeologica e la soprintendente Maria Mallemace qualche settimana fa aveva spiegato ai microfoni di StrettoWeb che “per il momento ci sarà una sistemazione con aiuole e piante in attesa che si faccia un progetto di valorizzazione. Ci saranno piante, fiori, un piccolo restauro, si tratta di una fase di sistemazione provvisoria. La riqualificazione vera sarà tra qualche mese quando il Comune avrà trovato le risorse per il progetto. Per ora, quindi, soltanto una sistemazione provvisoria in attesa di una riqualificazione più adeguata“.

Finalmente il tanto atteso momento di ripristino del verde e sistemazione delle aiuole è arrivato e gli operai stanno lavorando proprio in queste ore inserendo la terra in tutta l’area e successivamente si procederà con delle piante.

