Reggio Calabria: domani la presentazione degli eventi del Carnevale 2025

Domani lunedì 24 febbraio alle ore 10.00 nella Sala dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio si terrà la conferenza stampa di presentazione del calendario degli eventi per il Carnevale 2025 organizzati dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Durante l’incontro saranno illustrati i dettagli delle iniziative promosse dagli Enti per il Carnevale 2025. Saranno presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà, i vicesindaci del Comune e della Città Metropolitana Paolo Brunetti e Carmelo Versace, l’assessore con delega alla programmazione Carmelo Romeo, i consiglieri delegati del Comune e della Città Metropolitana Giovanni Latella e Filippo Quartuccio. Insieme a loro alcuni rappresentanti delle realtà coinvolte nell’organizzazione degli eventi previsti in calendario.

