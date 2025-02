Reggio Calabria, consegnata la Volkswagen T-Roc alla signora che ha vinto il concorso Ipercoop: una reggina fortunata su 40 supermercati in tutta la Regione!

StrettoWeb

Grande entusiasmo ed incredulità per la vincita del premio finale del concorso “OK IL CARRELLO E’ GIUSTO” organizzato dal gruppo di supermercati COOP Master 3.0 della Calabria. Giovedì 27 febbraio è stata consegnata alla Sig.ra Nadia Fortunata Chilà di Reggio Calabria la Volkswagen T-Roc, nel supermercato IPERCOOP di Reggio Calabria nel Centro Commerciale Porto Bolaro. Le chiavi dell’auto sono state consegnate dal Responsabile del punto vendita Sig. Aldo Parrello, molto soddisfatto che l’ambito premio sia stato vinto proprio nel punto vendita di Rc Porto Bolaro, in un concorso svolto nei 40 supermercati presenti in tutta la Calabria, dal 14 ottobre al 21 novembre dello scorso anno e in cui sono stati messi in palio 3,700 premi.

“C’è stata molta attesa da parte dei clienti per l’estrazione del premio finale del concorso, a cui hanno partecipato in tantissimi, utilizzando la carta fedeltà in formato digitale con la nostra APP Mycoop“. ha dichiarato il Sig. Parrello. “Questa ennesima iniziativa, consolida il successo avuto anche negli anni scorsi e incuriosisce sulle nuove in preparazione per i prossimi mesi, in tutti i punti vendita Coop e Ipercoop della Calabria. I tanti buoni spesa ed elettrodomestici per la casa sono stati molto graditi dai clienti vincitori di questo concorso, ma il premio finale è sempre quello più desiderato! Veder vincere il cliente che meno se lo aspettava è sempre una grande soddisfazione e segno di vicinaza della ns. azienda alla vita dei propri clienti”.

In occasione della consegna dell’auto la Sig.ra Chilà, accompagnata dai familiari ha detto “Non ci credevamo, è stata una bellissima sorpresa!”

Una foto è stata scattata a testimonianza della consegna.

