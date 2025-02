Reggio Calabria, che fine hanno fatto le circoscrizioni? Incontro pubblico con alcuni consiglieri | INFO

StrettoWeb

“Il dibattito legato all’istituzione, o meglio al ripristino, delle Circoscrizioni, fin qui è rimasto chiuso dentro i palazzi istituzionali. Il circolo Reggiosud crede sia necessario rendere partecipi i cittadini informandoli sullo stato dell’arte di questo importante progetto politico-amministrativo. La soppressione delle Circoscrizioni, per motivi non giustificabili, ha contribuito fortemente allo scollamento tra cittadini ed istituzioni, lasciando senza rappresentanza e senza presidi interi territori soprattutto periferici”. Così in una nota il circolo Reggiosud.

“Il circolo ReggioSud, da sempre schierato per il ripristino di questi siti decentrati, intende così portare il dibattito dentro i quartieri ed ascoltare le opinioni dei reggini rispetto a questo tema. Per questi motivi è organizzato un incontro pubblico per giovedì 13 febbraio, ore 18.15, presso la sede del circolo di via sbarre inferiori 84, al quale parteciperanno i presidenti delle commissioni consiliari “Decentramento” e “Statuto e regolamenti”, ossia i consiglieri Comunali Giuseppe Giordano e Giuseppe Marino, che saranno coordinati da Demetrio Delfino. Il Circolo Reggio Sud, quindi, proverà a “portare fuori dal Palazzo” il sentito dibattito sull’istituzione delle nuove Circoscrizioni. E’ un positivo ritorno al passato che tiene conto però delle nuove esigenze di quella città che nel 2016 è divenuta città metropolitana”.

Le circoscrizioni saranno cinque

“Le Circoscrizioni, così come emerso dall’iter legislativo e dai lavori portati avanti dalle commissioni, saranno cinque e ognuna di esse dovrà avere un minimo di trentamila abitanti. La denominazione delle circoscrizioni sarà quindi:

La I Circoscrizione “Centro storico”,

La II “Est”,

La III “Nord”,

La IV “Sud”,

la V “Centro-Sud”.

“Le Circoscrizioni passerebbero quindi da 15, quante erano prima della loro soppressione a 5, un numero sicuramente non così cospicuo da creare nocumento alle casse Comunali ma atto a rispondere ai bisogni di cittadini, che si sentono sempre più lontani dal Governo cittadino. Il ruolo delle circoscrizioni è necessario che diventi sempre più partecipativo per rispondere alle esigenze di tutta la comunità, soprattutto di chi abita periferie sempre più dimenticate. Questo si proverà a fare giovedì al Circolo Reggio Sud: dare voce ai cittadini con la speranza di creare unanimi strategie di sviluppo dei territori”, si conclude la nota.

