Reggio Calabria Capitale della Cultura, La Strada: “è una sfida che ci auguriamo la città vinca”

“Reggio Calabria, Capitale della Cultura. È una sfida che ci auguriamo la città vinca. È stato uno dei punti fondanti del nostro programma, della nostra idea di città con La Strada. Già cinque anni fa ci siamo confrontati pubblicamente su questo tema con vari tavoli tematici, anche con l’allora assessore alla Cultura -oggi Sindaco- di Parma Michele Guerra, che si apprestava ad accompagnare la sua città al prestigioso riconoscimento di Capitale della Cultura”, è quanto scrive in una nota il gruppo “La Strada”. “Ci siamo formati per preparare la nostra bella città a raggiungere traguardi sempre maggiori. Quei contenuti, quello stile di confronto sono rimasti al centro della nostra visione di città, li abbiamo riportati nei lavori di questi anni in consiglio comunale, sono al centro della nostra azione“, rimarca la nota.

“Per cui, ora, non possiamo che essere felici che Reggio Calabria si appresti alla sua audizione tra le città finaliste. Siamo parte della stessa comunità. La Politica è riconoscere le sfide di crescita positive per tutto il territorio, stimolarle, accompagnarle. Comunque vada, la stesura del dossier è già un lavoro estremamente positivo. Va riconosciuto. Reggio Calabria capitale della Cultura è un traguardo che possiamo raggiungere, ci credevamo tempo fa e ci crediamo ora. Per cui: coraggio, Reggio! Tutte e tutti insieme, incrociamo le dita. Al Sindaco, ai delegati, ai funzionari che interverranno in audizione va il nostro migliore augurio. Per la città, per Reggio. Ora è il tempo di essere uniti, e che sia un successo! Che viva Reggio, cuore del Mediterraneo”, conclude la nota.

