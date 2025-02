Reggio Calabria, brutale aggressione ad autista dell’ATAM: ennesima follia del sabato sera in città

StrettoWeb

Ennesima barbarie nel sabato sera di Reggio Calabria: stavolta il grave episodio di cronaca riguarda una violenta aggressione consumata ai danni di un autista dell’ATAM. Il malcapitato si trovata alla guida di un’autobus che a bordo aveva regolarmente passeggeri quando, transitando sul Viale Calabria proprio all’altezza del deposito ATAM, è stato fermato da una spericolata manovra di un’automobilista. Il protagonista dell’ATAM si è posto di traverso sulla carreggiata come se si trattasse di un posto di blocco forzato alla fine di un inseguimento delle Forze dell’Ordine e invece il balordo era proprio lui: infatti è sceso dalla macchina e ha iniziato ad inveire contro l’autista ATAM dandogli pugni tramite il finestrino dopo una serie di urla ingiuriose.

Già in questo concitato momento, l’aggressore provocava danni al mezzo pubblico dell’azienda di trasporti metropolitani. A quel punto l’autista ha aperto le portiere per fare scendere i passeggeri e metterli in salvo; sceso a sua volta per controllare i danni al mezzo pensando che l’aggressore si stesse dileguando, è stato nuovamente raggiunto dall’impeto violento dell’uomo che ha agito nei suoi confronti con calci e pugni. Ne è nata una colluttazione in cui ovviamente l’autista dell’ATAM cercava di difendersi dalla furia dell’aggressore.

L’autista ha rimediato la peggio dopo una caduta a terra riportando traumi a polso, ginocchio e spalla e ferite ad entrambe le mani. Successivamente l’aggressore è scappato a velocità elevata rischiando di travolgere alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno raccolto documenti e testimonianze e avviato le indagini per risalire all’autore dell’aggressione, mentre l’autista dell’ATAM si è dovuto recare al Pronto Soccorso per le cure del caso.

L’RSA Bruno Caridi e tutta la CISL ATAM si stringe intorno all’autista e chiede agli organi preposti che venga preso un efficace provvedimento, in quanto non è il primo episodio accaduto. Inoltre si chiede che vengano effettuati più controlli sui bus poiché troppi avvenimenti stanno accadendo a discapito degli operatori ATAM.

