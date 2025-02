Palmi, il 20 febbraio nuova tappa del progetto Biesse “Giustizia e umanità liberi di scegliere”

StrettoWeb

Prosegue senza sosta il progetto Biesse “Giustizia e umanità liberi di scegliere“. Il prossimo incontro si terrà giovedì 20 febbraio, ore 10:30, in presenza al liceo Nicola Pizi di Palmi e in collegamento online con l’istituto scolastico Cesare Battisti di Catania (Sicilia) e con il Liceo Europa Unita Lissone Monza Brianza (Lombardia), davvero un ponte unico tra Nord e Sud, sempre più giovani liberi di scegliere. In presenza il Procuratore capo della Procura di Palmi, dottore Emanuele Crescenti.

In collegamento online il regista del film “Liberi di Scegliere“, Giacomo Campiotti, che grazie al progetto targato Biesse “Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere” è divenuto strumento di educazione alla legalità. In collegamento, presente come sempre, il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania il Giudice Roberto Di Bella al cui operato si ispira proprio il progetto “Giustizia e umanità liberi di scegliere” che con legge numero 27 è diventato legge regionale in Calabria il 28 giugno 2023.

Ogni anno viene emanata una circolare a tutte le scuole di ogni ordine grado dell’intera regione Calabria invitandole ad i intraprendere questo percorso di educazione alla legalità considerato un faro culturale nel contrasto alla criminalità mafiosa. L’associazione Biesse ha indetto un concorso nazionale al quale partecipano tutte le scuole italiane che hanno aderito al progetto, il bando del concorso scade il 30 di aprile, per cui le scuole potranno inviare i loro lavori all’e-mail dell’associazione associazionebiesse@gmail.com.

Il 20 maggio, alle ore 10:30, presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, si svolgerà la consueta cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione e delle borse di studio perché in virtù della legge regionale per il concorso nazionale la regione Calabria, donerà cinque borse di studio che sono intitolati alle vittime Innocenti delle mafie del valore duemila euro ciascuna agli studenti o alle scuole che risulteranno vincitori del concorso nazionale “Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere“.

