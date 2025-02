La Nino Romano batte in trasferta la Pallavolo Oliveri

StrettoWeb

Questa è la Romano che ci è mancata, una squadra che non si adegua al ritmo delle avversarie ma aggredisce e comanda il gioco dall’inizio alla fine e nella trasferta di Furnari la squadra di Mr. Maccotta ha messo il vestito della domenica e si è mostrata in tutta la sua bellezza.

Le difficoltà di questo match erano rappresentate dall’affrontare una squadra in piena lotta salvezza ed il rischio di prendere l’impegno sottogamba vista la differenza in classifica ma già dal riscaldamento si è potuto notare la concentrazione con cui le atlete di Mr. Maccotta sono scese in campo.

Rispetto all’andata, la formazione di casa può contare su due rinforzi importanti: la schiacciatrice Laura Ferrara e la centrale Stefania Cicero fanno aumentare i timori per questa insidiosa trasferta; per il resto tutto invariato con la capitano Zangla al palleggio, Magda Bilardo opposto e, a completare i reparti, Martina Genovesi al centro e la giovanissima Viviana La Spada a banda. La Romano non cambia e schiera il suo sestetto base: diagonale opposta Fleres – Musicò, al centro il duo Puglisi – Pino mentre Bertè – Maccotta ricoprono il loro consueto ruolo di schiacciatrici; capitan Cuzzocrea libero.

Al fischio di inizio si è subito capito che le RomaNine non hanno intenzione di fare sconti a nessuno: immediatamente prendono le redini del gioco non lasciando mai alle avversarie la possibilità di rialzarsi, Fleres in regia ritrova lo smalto dei vecchi tempi e comanda a piacimento gli attacchi delle sue compagne trovando una micidiale complice nella Bertè che ormai da tre partite appare in stato di grazia. La precisione in ricezione di Maccotta e Cuzzocrea e il numero incredibilmente basso di errori completano un quadro che porta alla vittoria del primo set (16-25).

Il secondo parziale è andato ancora meglio per le mamertine: Fleres comincia a chiamare con continuità anche le proprie centrali ed insieme sviluppano un gioco davvero imprevedibile fatto di veloci e palle “sette” che mandano in bambola il muro avversario il quale non riesce nemmeno ad intuire dove può andare a finire la palla.

Alla fine il tabellone recita un pesantissimo 13-25 per le milazzesi.

Il terzo gioco si apre con un parziale di 0-9 per le ospiti e tutto sembrerebbe finito ma un calo di concentrazione delle rossoblù e la voglia di non arrendersi delle ragazze di Oliveri, hanno rivitalizzato un match che sembrava chiuso.

In casa Romano aumentano il numero degli errori mentre le padroni di casa trascinate, da Martina Genovesi e dalla giovanissima Viviana La Spada, recuperano incredibilmente fino al 17-20. In questa fase, la difesa ad oltranza delle giocatrici di Di Mauro è stata encomiabile, ogni palla, anche la più complicata, viene tirata su e rimandata nel campo avversario. Martina Genovesi inanella una serie di attacchi precisi e a muro sporca parecchie traiettorie di attacco a Maccotta & Co.

Nella metà campo milazzese, per un attimo, appare la paura di vedersi scippare un set che pareva già vinto ma la concentrazione e la voglia di chiudere la pratica in 3 giochi è troppo grande per non renderla realtà e così, con un’ultima accelerata, la Nino Romano chiude l’ultimo set con il risultato di 20-25, garantendosi l’intera posta in palio.

Malgrado il pesante passivo, la Pall. Oliveri ha dimostrato che la salvezza è ampiamente alla sua portata perché hanno fatto vedere di avere qualcosa in più rispetto alle sue contendenti, basta ripartire dalla reazione avuta nel terzo set di questa partita.

A fine gara Mr. Maccotta non nasconde la sua soddisfazione per quanto fatto vedere: “Ci aspettavamo una prestazione importante da parte dell’Oliveri e sarebbe stata una partita complicata se non avessimo giocato con questo livello, le ragazze sono state brave, hanno interpretato bene e sono riuscite ad imporre il ritmo”.

Soddisfatta anche Ginevra Pino: “In previsione di quello che ci aspetta, era troppo importante rimanere concentrate contro una squadra che sta cercando punti per la salvezza e che quindi sapevamo avrebbero dato il tutto per tutto. Abbiamo gestito molto bene il gioco, facendo vedere la nostra superiorità, anche il piccolo calo del terzo set siamo riuscite a gestirlo”.

Tabellino: Pallavolo Oliveri-Nino Romano 3-0

Parziali set: 16-25 13-25 20-25

Durata set: 16’ 13’ 20’

PALL. OLIVERI: Ferrara 7, La Spada 5, Bilardo 5, Cicero 2, Genovesi 9, Zangla R. 0, Iarrera (L) 0, Ventura ne, Zangla A. ne, Puglisi ne, Faranda ne, Di Mauro ne, Cingolani (L) ne.

NINO ROMANO: Fleres S. 2, Bertè 17, Pino 4, Musicò 7, Maccotta 8, Puglisi 13, Cuzzocrea (L) 0, De Luca 0, Prizzi ne, Fleres F. 0, Vallefuoco ne.

