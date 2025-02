Nazionale e Museo del Mare, Latella: “fine settimana pazzesco per Reggio Calabria” | VIDEO

StrettoWeb

Un weekend parecchio movimento quello appena concluso a Reggio Calabria. Due grandi eventi hanno scandito il fine settimana dei reggini: il primo è stato l’arrivo della Nazionale Italiana di Basket che fin dalla giornata di venerdì ha fatto ribollire la passione cestistica in riva allo Stretto con una serie di attività che hanno tirato la volata alla partita Italia-Ungheria di domenica sera. In contemporanea, la posa della prima pietra del Museo del Mare, opera di primo piano finalmente ‘sbloccata’ dall’Amministrazione dopo anni in cui è stata osteggiata senza un reale motivo.

“Fine settimana pazzesco per la città di Reggio Calabria con la presenza della Nazionale. Tutto il mondo del basket si è unito in una cornice spettacolare, quella del PalaCalafiore con 7000 spettatori, si è ritornati ai vecchi fasti della Viola Reggio Calabria“, ha dichiarato Giovanni Latella, consigliere comunale con delega allo Sport, alla Promozione dell’immagine della Città e al Turismo.

“La posa della prima pietra del Museo del Mare cambierà realmente la prospettiva della città di Reggio Calabria verso un futuro che guarda all’arte, alla cultura, al turismo e agli spettacoli. È un punto importante per la nostra città. Il 26 ci sarà l’opportunità per la nostra città di diventare capitale della cultura, ce lo auguriamo, facendo gli scongiuri“, ha concluso.

