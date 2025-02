Napoli, crisi certificata: ko 2-1 a Como, l’Inter sorpassa in vetta | CLASSIFICA

StrettoWeb

Tre pareggi consecutivi fanno una prova. Il ko è il timbro finale. Certificata la crisi del Napoli di Antonio Conte a secco di vittorie dal 25 gennaio. Un mese nel quale sono arrivati due pareggi con Roma e Lazio, in mezzo un’altra X con l’Udinese, mentre nel lunch match delle 12:00 che ha aperto la domenica della 26ª Giornata è arrivato addirittura il ko contro il Como per 2-1.

La squadra di Fabregas, autentica kryptonite per le big di Serie A, fin qui era riuscita solo a strappare applausi mettendo le grandi in difficoltà ma finendo sempre per raccogliere meno di quanto meritasse. Oggi sono arrivati 3 punti che rendono giustizia al grande lavoro del club lacustre. Apre un autogol di Rrahmani al 7′, 10 minuti dopo pareggia Raspadori. Nella ripresa il solito Diao su assist di Nico Paz, catena di gioielli del Como, segna il 2-1 sul quale si conclude la gara.

Doccia fredda per il Napoli che ha perso tutto il vantaggio accumulato sull’Inter nonostante i nerazzurri abbiano perso 2 delle ultime 4 gare disputate. Ma non quella di ieri sera contro il Genoa: una vittoria che vale il sorpasso in classifica al primo posto.

Risultati 26ª Giornata Serie A

Venerdì 21 febbraio

Ore 20:45

Lecce-Udinese 0-1

Sabato 22 febbraio

Ore 15:00

Parma-Bologna 2-0

Venezia-Lazio 0-0

Ore 18:00

Torino-Milan 2-1

Ore 20:45

Inter-Genoa 1-0

Domenica 23 febbraio

Ore 12:30

Como-Napoli 2-1

Ore 15:00

Verona-Fiorentina

Ore 18:00

Empoli-Atalanta

Ore 20:45

Cagliari-Juventus

Lunedì 24 febbraio

Ore 20:45

Roma-Monza

Classifica Serie A

Inter 57 Napoli 56 Atalanta 51* Lazio 47 Juventus 46* Fiorentina 42* Milan 41* Bologna 41* Roma 37* Udinese 36 Torino 31 Genoa 30 Como 28 Cagliari 25* Lecce 25 Verona 23* Parma 23 Empoli 21* Venezia 17 Monza 14*

* 1 partita in meno

Recupero 9ª giornata

Giovedì 27 febbraio

Ore 20.45

Bologna-Milan

Programma 27ª Giornata Serie A

Venerdì 28 febbraio

Ore 20.45

Fiorentina-Lecce

Sabato 1 marzo

Ore 15.00

Atalanta-Venezia

Ore 18.00

Napoli-Inter

Ore 20.45

Udinese-Parma

Domenica 2 marzo

Ore 12.30

Monza-Torino

Ore 15.00

Bologna-Cagliari

Genoa-Empoli

Ore 18.00

Roma-Como

Ore 20.45

Milan-Lazio

Lunedì 3 marzo

Ore 20.45

Juventus-Verona

