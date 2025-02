Messina, statale 113 chiusa al traffico: “tra un mese il senso unico alternato”

StrettoWeb

Audizione in commissione, presieduta da Giuseppe Busà, per gli assessori Minutoli e Caminiti per discutere della situazione di disagio alla viabilità ed ai cittadini della strada statale 113 a Messina. “Da lunedì Anas inizierà a lavorare sul torrente Mella. Oggi, intanto, è stato aperto un varco pedonale che sarà però chiuso con l’avvio degli interventi. Gli interventi sulla statale dovrebbero durare 30 giorni, e successivamente è stato previsto il senso alternato. Stiamo aspettando la relazione tecnica dell’Anas, ma questo è emerso. Purtroppo non ci sono altre alternative”, è quanto afferma l’assessore Caminiti.

Minutoli: “attivi con Atm”

“Persone evacuate non ce ne sono state, ma allontanate precauzionalmente dai Vigili del Fuoco al momento dell’intervento sì. Atm e navette? Gli orari saranno dalle 6 del mattino circa in poi e con orari abbastanza frequenti”, sottolinea Minutoli.

