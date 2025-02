Messina, sorpresi a rubare in un supermercato: arrestati da Carabinieri liberi dal servizio

StrettoWeb

Nel primo pomeriggio di ieri tre Carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno arrestato due giovani di nazionalità straniera per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. I militari dell’Arma mentre si trovavano all’interno di un supermercato, liberi dal servizio ed in abiti civili, hanno notato il proprietario dell’attività commerciale, mentre discuteva animatamente con due individui chiedendogli cosa avessero nascosto sotto ai vestiti. I due soggetti, di origine maghrebina, negando di avere qualcosa addosso, hanno tentato di uscire dal supermercato, ma sono stati fermati dai tre Carabinieri che, dopo essersi qualificati, si sono interposti tra loro e l’uscita, invitandoli a desistere nella loro azione.

Subito dopo i due giovani, vedendosi preclusa l’unica via di fuga, passando vicino alle colonnine antitaccheggio hanno fatto scattare l’allarme sonoro, dopodiché, come poi riscontrato anche dalla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, hanno cercato di disfarsi di tre bottiglie di liquore occultate sotto ai giubbotti, riponendole su alcuni scaffali e sulle confezioni di acqua, e di guadagnare l’uscita, opponendo resistenza e spintonando i militari dell’Arma che, però, sono riusciti a bloccarli.

Sul luogo è intervenuto in ausilio anche un equipaggio della Polizia di Stato, impegnato in zona in attività di controllo del territorio, che ha fornito supporto ai militari dell’Arma nel sottoporre a perquisizione i soggetti fermati e per condurli in caserma, presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Messina Principale, ove sono stati dichiarati in stato di arresto in flagranza di reato e, ultimate le formalità di rito, sono stati associati alla Casa Circondariale di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

