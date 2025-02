StrettoWeb

In data odierna, il Comandante della Polizia Municipale di Messina Generale di Brigata Giovanni Giardina si è recato in visita istituzionale presso la Capitaneria di porto di Messina, ricevuto dal Comandante, Capitano di Vascello Luciano Pischedda. L’incontro, in un clima di grande cordialità, è servito a fare il punto sulle molteplici attività comuni sul territorio.

Durante la visita sono stati scambiati i crest, consolidando la collaborazione tra i due enti in relazione agli obiettivi comuni.

