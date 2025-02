Messina: chiusura temporanea del mercato Vascone, ecco come sono stati tutelati i lavoratori

StrettoWeb

La Giunta comunale di Messina riunitasi oggi a palazzo Zanca, tra i provvedimenti all’ordine del giorno ha approvato la delibera proposta dall’assessore alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro avente ad oggetto, il contratto di appalto per la manutenzione straordinaria del mercato Vascone e il consequenziale sgombero dell’area mercatale, al fine di consentire la consegna dei lavori alla ditta S.L. Infrastrutture srl, aggiudicataria dell’appalto. Il mercato Vascone di via Catania – dispone il provvedimento – sarà temporaneamente chiuso dal 14 marzo prossimo sino al 30 novembre 2025.

Le spiegazioni di Finocchiaro

L’assessore Marco Finocchiaro in merito evidenzia che: “la chiusura si è determinata non solo per rendere conforme l’area del mercato Vascone alle disposizioni vigenti in materia sanitaria e commerciale, ma anche per dare seguito alla volontà dell’Amministrazione comunale di intervenire con azioni volte alla riqualificazione e allo sviluppo delle aree e delle infrastrutture mercatali rionali”. “Abbiamo cercato da una parte gli Assessorati coinvolti e in sinergia con i Dirigenti competenti al settore, nonché le Partecipate ATM, AMAM, e Messinaservizi Bene Comune, di trovare le soluzioni più idonee al fine di andare incontro alle esigenze e alle richieste degli operatori mercatali proponendo loro diverse proposte per consentire il proseguimento dell’attività, in vista della chiusura del mercato”, aggiunge il vicesindaco Salvatore Mondello.

Lavoratori tutelati

La procedura di trasferimento degli operatori prevede che tutti i box del mercato Vascone dovranno essere sgomberati entro il 14 marzo prossimo. Al fine di garantire poi agli operatori la continuità lavorativa, gli interessati potranno presentare richiesta entro e non oltre il 28 febbraio al Dipartimento Servizi alle Imprese per poter ottenere un posto nei box liberi dei mercati Sant’Orsola e Zaera, rispettivamente n. 10 per il primo e n. 3 per Zaera, oppure nelle postazioni individuate nell’area di parcheggio antistante il mercato Vascone.

Infine, per alleviare i disagi, in considerazione della crisi economica del settore – per espressa volontà del sindaco Federico Basile – si è stabilito di esentare dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale fino al 30 novembre 2025 coloro che avranno richiesto lo spostamento temporaneo nell’area antistante il Vascone e nei box degli altri due mercati rionali cittadini Sant’Orsola e Zaera, nei termini e con le modalità indicate dall’Amministrazione. Differenza sostanziale con il trattamento degli ambulanti di Piazza del Popolo di Reggio Calabria che sono stati letteralmente abbandonati dall’amministrazione comunale.

