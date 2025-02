Messina, la denuncia di Cacciotto: “a Bisconte i residenti costretti a spalare fogna all’interno delle loro case”

StrettoWeb

“In attesa delle fasi di risanamento che dovranno interessare parte del Quartiere di Bisconte, serve garantire una condizione di vita dignitosa a chi vive nel Villaggio. Tra i vari problemi, quelli fognari, per questioni di igiene, soprattutto, non sono più differibili né si possono affrontare sempre con interventi tampone“. E’ quanto afferma il Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto. “Così, in via Caltanissetta a Bisconte, diversi abitanti, soprattutto quando piove, sono costretti a “spalare” fogna dentro casa che spesso “sale” dai pavimenti o viene sù dai water o dalla rubinetteria. Una situazione che va oltre il limite del vivere in modo civile. L’ Amministrazione Comunale così come la partecipata AMAM sono a conoscenza della problematica. Non possono più bastare interventi tampone ma occorre una soluzione definitiva“, rimarca Cacciotto.

“In alcune occasioni, quando va bene, infatti, la ditta dell’ espurgo si presenta per effettuare un espurgo. Risolto il problema? No, rimandato a qualche giorno. Non è più accettabile questa situazione ma occorre urgentemente predisporre tutto quanto per realizzare un nuovo impianto fognario in via Caltanissetta e nelle vie limitrofe a Bisconte. Bambini, anziani e residenti non possono più vivere in una situazione così mortificante ed insalubre”, conclude Cacciotto.

Foto di repertorio

