Messina, al via l’accordo MASE per bonifica della discarica di Mazzarà

Con l’ok anche della Corte dei Conti, diventa operativo l’accordo siglato tra MASE e Regione Sicilia per avviare interventi di bonifica e ripristino ambientale nei siti orfani presenti sul territorio regionale. Per il viceministro Vannia Gava si tratta di un “passo concreto verso il risanamento e la tutela della salute pubblica di aree degradate che da troppo tempo incidono sul territorio e sulle comunità locali.”

L’iniziativa, finanziata con quasi 38 milioni di euro di risorse PNRR, prevede la messa in sicurezza e bonifica di due discariche dismesse di rifiuti urbani. L’intervento più significativo riguarda la discarica di Mazzarà Sant’Andrea, in provincia di Messina, in contrada Zuppà, per la cui chiusura sono stati stanziati 32,2 milioni di euro. Il secondo intervento interessa la discarica di Bolognetta (PA), in contrada Torretta, con un finanziamento di 5,6 milioni di euro.

