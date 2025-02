Maxi tamponamento a Cosenza, traffico nel caos sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: code infinite | LIVE

StrettoWeb

Un maxi tamponamento si è verificato questa mattina sull’A2 Salerno-Reggio Calabria tra Cosenza e Rende. Il sinistro ha causato parecchi disagi alla viabilità con conseguenti 5 chilometri di coda. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone coinvolte nell’incidente, una donna alla guida di un’auto è rimasta sotto shock. Sul posto oltre alle forze dell’ordine anche i soccorritori del 118.

