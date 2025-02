Lorenzo Festicini nominato Interlocutore Referente presso la Pontificia Accademia di Teologia

StrettoWeb

“Si annuncia la nomina del Cav. Dott. Lorenzo Festicini, Fondatore e Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, a Interlocutore Referente presso la Pontificia Accademia di Teologia. La nomina è stata ufficializzata tramite un comunicato emesso dal Vaticano (PATH) con lettera del Presidente S.E. Mons. Antonio Staglianò, in data 18 gennaio 2025″. Così in una nota l’Istituto Nazionale Azzurro annuncia la nomina di Lorenzo Festicini a Interlocutore Referente presso la Pontificia Accademia di Teologia.

“Questa nomina giunge in un momento di rinnovamento e ampliamento della missione della Pontificia Accademia di Teologia, come delineato da Papa Francesco nella sua Lettera apostolica in forma di Motu proprio “Ad Theologiam promovendam” del 1° novembre 2023. Con questo documento, il Santo Padre ha approvato i nuovi statuti dell’Accademia, richiedendo un allargamento sapienziale dei confini della ragione teologica, in linea con le proposte già avanzate da Papa Benedetto XVI”.

“La teologia sapienziale promossa da Papa Francesco è intesa a illuminare il vissuto delle persone, orientandole verso la pienezza del senso cristiano della vita, nella gioia e nella pace. In questo contesto, la Pontificia Accademia di Teologia è chiamata a sviluppare un dialogo transdisciplinare con gli altri saperi scientifici, filosofici, umanistici e artistici, coinvolgendo credenti e non credenti, uomini e donne di diverse confessioni cristiane e di differenti religioni”.

“Il Cav. Dott. Lorenzo Festicini è stato nominato per un mandato di cinque anni (ad quinquennium) e avrà il compito, in comunione con il Presidente della Pontificia Accademia di Teologia, S. E. Mons. Antonio Staglianò, di individuare e aprire nuovi ambiti e spazi di interlocuzione. Il suo ruolo sarà fondamentale per favorire e promuovere, attraverso il dialogo inter- e trans-disciplinare, l’attività dell’Accademia. La comunità accademica e religiosa si unisce nel congratularsi con il Cav. Dott. Lorenzo Festicini per questa prestigiosa nomina e augura ogni successo nel suo nuovo incarico, in unione di preghiere con la Chiesa universale per la salute del Santo Padre”, si legge ancora.

