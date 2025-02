Immigrati, sentenza del Tribunale di Reggio Calabria smonta il “decreto Cutro”: “ok a permesso di soggiorno ai rifugiati anche se non rischiano più nulla nel loro Paese”

StrettoWeb

L’Autorità Giudiziaria ha riconosciuto il permesso di soggiorno per protezione internazionale ad un cittadino della Costa d’Avorio, patrocinato dall’avv. Francesco Nucara in presenza di gravi ragioni di tutela della sua dignità e della sua vita personale nonostante la cessazione dei rischi per la sua incolumità sorti all’epoca nel paese di

origine. Il pronunciamento è di straordinaria importanza perché emesso successivamente al decreto Cutro, normativa emessa a seguito della tragedia avvenuta nelle costa calabrese che però illogicamente non consente la permanenza in Italia dello straniero extracomunitario già destinatario del riconoscimento della protezione internazionale ove

ne venga accertata la cessazione della ragione di persecuzione.

In questi casi le circostanze di essersi inserito nel nostro territorio formandosi una famiglia ovvero acquisendo un lavoro e mantenendo un alloggio adeguato rimangono irrilevanti e non ne ostacolano l’espulsione. Il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto la domanda non solo riconoscendo che il decreto Cutro non può avere efficacia per i procedimenti già in corso, ma soprattutto in virtù della diretta applicazione dell’art 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo che vieta agli Stati membri di applicare comportamenti degradanti il rispetto della persona come in casi come il presente che avrebbe comportato lo sradicamento della persona da un contesto di vita ormai maturo e consolidato. Sicuramente un provvedimento di tale rilievo si farà strada in altri corti giudiziarie italiane.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.