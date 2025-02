“Imago Veritas”, anche Silvana Paratore fra i ritratti di Gregorio Cesareo

StrettoWeb

Inaugurata alla Chiesa dei Catalani la mostra “Imago Veritas” dell’artista messinese Gregorio Cesareo. Trentuno i ritratti di personaggi che hanno contribuito e che contribuiscono a migliorare la città di Messina realizzati con matita e grafite su carta. Uno spaccato di messinesità attiva sul piano culturale i cui volti, gesti, sguardi, smorfie, sorrisi sono una perfetta sintesi della nostra società. Tra di essi anche l’avv. Silvana Paratore legale impegnato da anni in attività filantropiche, umanitarie e sociali, già Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, giornalista, punto di riferimento sul territorio ed esempio di solidarietà attiva che si è distinta di recente anche per aver presentato la cerimonia inaugurale del 43° Congresso della Commissione internazionale per l’esplorazione scientifica del Mar Mediterraneo con il Principe Alberto II di Monaco.

La rassegna espositiva dell’artista Cesareo mostra la capacità dell’autore di saper cogliere insieme con i tratti fedeli dei visi, anche l’interiorità dei personaggi cui dedica i suoi ritratti . La sua matita come scrive Vincenzo Bonaventura, entra e attraverso gli sguardi racconta vicende e pensieri, esperienze ed aspirazioni. Ritratti preziosi di una realtà come essa appare ed è. La mostra patrocinata dall’Associazione Amici del Museo di Franz Riccobono, dalla Nobile Arciconfraternita SS. Annunziata dei Catalani e dal Comune di Messina con il contributo di Biennale Messina d’Arte e del club service Lions International è visitabile sino al 28 febbraio alla Chiesa dei Catalani dalle ore 10:00 alle ore 16:00.

Tra gli altri volti ritratti di personaggi noti sul territorio per il loro impegno nel campo della cultura, dell’arte, spiccano Franz Riccobono storico del territorio, Luigi Ghersi artista, architetto, pittore, Antonio Presti artista mecenate, Francesco Boni divulgatore d’arte, Omar Galliani artista internazionale titolare di cattedra di pittura accademica di Brera, Mantilla artista pittore, Alessandro Mancuso editore, fotografo, Gigi Giacobbe giornalista e critico d’arte, Mario Sarica fondatore e curatore scientifico del Museo cultura e musica popolare dei Peloritani di Gesso, Michelangelo Pistoletto artista internazionale, pittore e scultore, Alessandro Fumia scrittore, Daniela Gonciaruk attore d’arte drammatica e regista, Giorgio Regali attore e divulgatore d’arte, Nino Principato architetto, scrittore, Carlo Vanoni scrittore e divulgatore d’arte, Geri Villaroel giornalista e direttore del giornale Moleskine, Piero Serboli pittore, Nino Rigano artista pittore, Mimmo Irrera fotografo, Nino Femmino’ curatore ass. Torre Roccaguelfonia a Cristo Re, Bruno Samperi pittore, Pasquale Marino scultore, Antonio Bonanno Conti pittore e scultore, Enzo Migneco -Togo artista pittore ed incisore.

Cinque le donne ritratte: Linda Schipani fondatrice e curatrice del museo Factory, Sara Teresani pittrice e scultrice, Lara Martinato artista pittrice, Concetta De Pasquale artista pittrice e Silvana Paratore avvocato impegnato nel sociale, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e giornalista.

In distribuzione alla Chiesa dei Catalani anche un catalogo che riassume la rassegna espositiva Imago Veritas Ritratti – disegni di Gregorio Cesareo.

