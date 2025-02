Giuseppe Spinelli Riconfermato Segretario del Presidio FIT CISL di Reggio Calabria

StrettoWeb

Si è conclusa l’assemblea congressuale del presidio di Reggio Calabria della FIT Cisl Calabria, durante la quale Giuseppe Spinelli è stato riconfermato Segretario del Presidio FIT Cisl di Reggio Calabria. Nel suo intervento, il riconfermato Segretario Giuseppe Spinelli ha sottolineato le principali sfide del settore trasporti nella provincia di Reggio Calabria, con particolare attenzione alla sicurezza, alla qualità dei servizi e alla necessità di investire in infrastrutture moderne ed efficienti.

La riconferma di Giuseppe Spinelli alla guida del presidio di Reggio Calabria rappresenta una conferma del suo impegno e della sua capacità di guidare a livello territoriale la federazione dei trasporti verso nuove conquiste, sempre al fianco dei lavoratori del settore trasporti. Questo risultato riflette la fiducia e il sostegno dei delegati, che hanno rinnovato la loro fiducia a Spinelli, confermandolo nella guida del presidio.

Nel corso dell’assemblea, Vincenzo Fausto Pagnotta, Segretario Generale della FIT Cisl Calabria, ha sottolineato l’importanza di una continua crescita e di un impegno costante per il miglioramento delle condizioni di lavoro, sicurezza e sviluppo nel settore dei trasporti, facendo eco all’impegno che la FIT Cisl Calabria ha assunto per garantire un futuro più sicuro e sostenibile per tutti i lavoratori.

Nausica Sbarra, Segretaria Generale della UST Cisl di Reggio Calabria, ha portato il suo contributo evidenziando l’importanza di una collaborazione sinergica tra i diversi livelli sindacali e istituzionali, per affrontare le sfide del territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

