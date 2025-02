“Einaudi-Alvaro” e Camera Minorile del Tribunale di Palmi: educare i giovani ai rischi del Web

StrettoWeb

L’Istituto “Einaudi-Alvaro” di Palmi ha aderito, su proposta dell’avv. Carmelita Alvaro, Presidente della Camera Minorile del Tribunale di Palmi, ad un’importante iniziativa della Camera Minorile stessa per sensibilizzare gli studenti sui pericoli e i reati legati all’uso di Internet e dei social media. L’incontro del 24 febbraio 2025 si è avvalso della collaborazione di esperti in diritto informatico e cybersicurezza, Forze dell’Ordine e psicologi, ed è stato rivolto alle classi del biennio dei vari indirizzi dell’Istituto.

Con oltre il 90% degli adolescenti italiani attivi sui social, il progetto vuole promuovere un uso consapevole della tecnologia, prevenendo fenomeni come cyberbullismo, furto d’identità e adescamento online. Il programma prevede incontri informativi e laboratori interattivi, culminando in un evento finale a maggio alla Casa della Cultura Leonida Repaci di Palmi. La scuola, in collaborazione con i vari esperti, si impegna a fornire agli studenti strumenti utili per navigare in sicurezza, favorendo il dialogo con insegnanti e famiglie.

Sensibilizzare i giovani è fondamentale per costruire una società digitale più responsabile e sicura. L’incontro è stato fortemente incoraggiato e apprezzato dal Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Eburnea e dai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante.

